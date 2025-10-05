明報新聞網
港聞

港聞二

團體為長者戶裝門磁感應 兩天不出門即通報

【明報專訊】近年獨居或雙老長者在家中失救的悲劇時有發生，香港南九龍獅子會推出為期兩年的「長獅守‧暖心頭」服務計劃，在全港逾900戶公屋獨居長者及雙老家庭的單位大門內側免費安裝「智慧門磁感應器」，若單位逾48小時無人開門出入，系統會自動以微信向指定聯絡人或社區關愛隊發通知，若長者無回應，會安排人上門查看。計劃先在觀塘樂華南邨推出，首批有120戶參與，其後會陸續擴至其他地區。

全港900戶受惠

自願參與 免費安裝

計劃屬自願參與，智慧門磁感應器會偵測大門開關，不會採集影像或聲音，保障個人私隱，用戶亦可選擇退出。系統由早上8時開始計算日常活動迹象，若逾48小時未偵測到任何開關門的信號，會自動向指定聯絡人或關愛隊發通知，若無法取得長者回應，關愛隊會依流程上門確認長者安全。

南九龍獅子會參考房會試驗

是次計劃參考了房委會早前在觀塘雲漢邨及何文田常樂邨試行的「物聯網長者住戶大門開關訊息系統」。房屋局長何永賢昨出席計劃啟動禮稱，很高興當局的試行措施引發了社會善心，香港南九龍獅子會籌得約148萬元推行是次計劃，感謝機構以最落地的方式關懷及守護長者。

香港南九龍獅子會表示，未來會持續讓更多需要幫助的長者獲得即時且有效的支援，如反應良好會考慮擴展計劃服務範圍。

