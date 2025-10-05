明報新聞網
港聞

港聞二

政府橋嘴派傳單籲勿撿生物摸珊瑚 捉蟹旅客曾執海膽：翻開石底動物甚多

【明報專訊】環團綠色和平於國慶黃金周首日到西貢橋嘴島觀察，發現遊客浮潛踐踏珊瑚、濫捕海洋生物和亂拋垃圾。本報昨日登島觀察，發現3號風球下橋嘴島上沙灘、半月灣泳灘仍有相當數量遊客，有人撿拾寄居蟹、海螺等生物，並裝在膠樽內帶走。

環境及生態局回覆本報表示，漁護署已派員在當區巡查，勸喻郊遊者保護環境和野生動植物，會進一步檢討人流交通管制及法例，提醒在郊野公園或海岸公園範圍騷擾野生動物或亂拋垃圾會被檢控。

西貢橋嘴島屬聯合國教科文組織世界地質公園之一，亦是本港珊瑚的重要分佈地，綠色和平日前發現橋嘴島「迫爆」，並有不少破壞環境行為。記者昨午約12時登島，隨即見有政府職員派發印有「保護你的珊瑚區」傳單，提醒徒手、水肺潛水者切勿觸摸、騷擾或收集珊瑚或其他海洋生物，但島上未見豎立警告牌。

現場所見，不少遊客於泳灘野餐及日光浴，離開後留下紙皮、食物包裝袋等零星垃圾，另有個別旅客在沙灘挖出沙坑，或直接在石灘撿拾螃蟹、海螺等生物。

與家人在石灘撿拾螃蟹的旅客陸小姐說，「前兩天撿到海膽和海星」，又稱可挖到海參，只需翻起石頭，就能在底下找到多種動物。

深圳旅客：有幫助清潔海灘

在泳灘露營、來自深圳的吳先生表示，他一行10人前日登岸，過去每年一家都來香港遊玩，今次有帶同廚具煮食，但強調無用明火，又說昨晨還幫助清潔海灘，認為橋嘴島的生態環境應要得到保護。港漂王先生及張先生表示，近日留意到島上確實有零散垃圾，認為政府有必要派人定期清理，浮潛等活動的組織者有責任防止參與者破壞環境。

環團：事後巡查如頭痛醫頭

綠色和平項目主任夏淳權表示，留意到政府在環團指出問題後，加緊了巡查及宣傳，但認為政府常在事後補救，例如東壩、橋嘴島「迫爆」後才採取行動，下次遊客可能蜂擁至其他地點，批評現時「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的做法非系統性防治問題，認為政府推動生態旅遊前，應先制定「保育為先」的生態旅遊政策框架，做好管理、保護措施。

