3號波水上活動未停 內地客西貢浮潛 鄧炳強：打擊追風有法可依 看成效再研立法否

不擬收救人費免遇事不報警

早前超強颱風「樺加沙」襲港期間，有市民因觀浪發生意外，保安局長鄧炳強昨在有線新聞《有理有得傾》表示，目前打擊追風逐浪行為並非無法可依，在沙灘、郊野公園、遊樂場等地方，如政府已宣布天氣不好、禁止進入，市民仍前往會有相應罰則，政府現時會先以疏忽照顧兒童罪、泳灘規例等執法，視乎成效再研究是否要訂新規例禁止追風逐浪行為。鄧又稱，暫不考慮向獲救者收費，因救人是當局天職，亦不願見到或有市民因擔心被罰錢，有意外時不報警求助。

昨晚10時，颱風麥德姆集結在本港以南約360公里，中心附近最高持續風速每小時120公里。天文台表示，受麥德姆雨帶影響，本港今日初時間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風，海亦有大浪及湧浪；除非與麥德姆相關烈風區更為接近珠江口，否則本港普遍持續吹烈風的機率較低，3號強風信號將至少維持至今日中午。幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。天文台預測，周一中秋節天色好轉，但早晚部分時間多雲；隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。

雖然天文台昨午發出3號強風信號時，已呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動，惟本報記者昨午1時許、即3號風球生效後到西貢橋嘴島觀察，發現仍有內地旅客浮潛，泳灘上有不少旅客及市民享受日光浴和野餐；有警察昨午約1時半攜傳單到場，勸喻旅客及市民離開，盡快返回市區。

警派傳單籲旅客離開橋嘴島

西貢公眾碼頭昨午2時半仍有快艇及快速船出海，3時許尾班。有下午約2時半排隊登船的旅客向記者稱，到場才知渡輪將停運，但仍盼登岸「蹓躂一圈」，再趕約下午3時的尾班船返回碼頭。