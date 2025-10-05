調查：九成僱員憂高才損就業 何啟明稱不應害怕競爭

促進會表示，調查以問卷訪問逾800名透過相關計劃來港或在港的專業人才及本地人，兩者各佔一半；共獲549份有效問卷，整體受訪者中專才及本港「打工仔」佔逾七成，以服務行業佔多，大學或以上學歷佔約四成，並有商家受訪。

高才最關心住房教育

調查結果顯示，較多受訪高才較關心住房及教育措施；約六成本港打工仔表示需下調高才子女來港名額，亦有逾六成同意放棄續簽高材者的子女需退學。副勞福局長何啟明表示，人才辦已提供支援協助高才落地工作，呼籲他們了解香港教育制度，鼓勵子女選讀資助學校。

另外，約九成受訪本港打工仔擔心高才影響就業機會，認為政府應先保障香港勞工、先多關注本地人基本生活生存所需及保障本地人就業。何啟明說，香港正面臨人口老化，高才作為較高端人才能幫助香港，認為本港打工仔不應害怕競爭，反而應保持高質素服務。

灣區青年促進會

向內地人簡介港職港校

促進會又表示，約九成受訪商家不考慮由內地引入勞工，大多優先考慮本地勞工，並認為政府應投放更多資源培訓本地專才。大灣區青年發展促進會主席譚麗時稱贊成香港輸入專才及優才，並應根據社會確實經濟需要，以此加強本地競爭力，相信政府已在引入高才及本地就業之間取得平衡，打工仔只要願意付出，便會找到工作。

為吸引更多高才留港工作，促進會在大灣區設立辦公室，為內地人簡介香港職業及學校，亦會在港舉辦活動及設新平台，確保高才來港後或畢業後找到工作。