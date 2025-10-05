明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

獨行兇徒公園斬人割頸 兩漢命危 逃去無蹤動機待查 西九重案組跟進

【明報專訊】土瓜灣海心公園昨午光天化日下發生傷人案，兩名男子在公園涼亭內被獨行兇徒揮刀襲擊，兇徒逞兇後逃去無蹤。兩名事主皆頸部等多處中刀，滿身披血昏迷，由救護車送院搶救，至昨晚情况同為危殆。警方將案件列作傷人，交由西九龍總區重案組跟進，疑犯下落及行兇動機尚待調查，至昨晚未有人被捕。

事發土瓜灣海心公園

光天化日下行兇

事發昨午近12時半，警方接獲途人報案，指海心公園涼亭位置有人遇襲。警員到場後，發現兩名男子倒臥於血泊中，兩人頸部均有受刀傷，現場留有大量鮮血。兩名傷者分別37歲姓霍以及25歲姓甄，其中，霍頸及膊頭受傷，甄則頸及胸部受傷，兩人在場經救護員初步急救後，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，當時兩人均陷入昏迷。

現場所見，兩人頭部及上半身均染有大量鮮血，需要用氧氣罩協助呼吸。據悉兩人送院後需動手術搶救，至昨晚情况同為危殆。

反恐特勤隊一度到場支援

案發後大批警員封鎖現場調查及蒐證，包括搜索涉案兇刀及追查兇徒下落，反恐特勤隊警員一度到場支援。據警方調查，疑犯為男性，年約30至40歲，犯案時身穿灰色上衣、黑色短褲、灰白色運動鞋。消息稱，兇徒得手後沿海邊往庇利街方向逃去。

記者在公園所見，涼亭留有一個黑色袋及幾個啤酒罐，懷疑屬於兩名事主。兇徒與兩名事主關係、犯案動機等仍待調查。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕傷人案 斬人血案

上 / 下一篇新聞