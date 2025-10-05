獨行兇徒公園斬人割頸 兩漢命危 逃去無蹤動機待查 西九重案組跟進

事發土瓜灣海心公園

光天化日下行兇

事發昨午近12時半，警方接獲途人報案，指海心公園涼亭位置有人遇襲。警員到場後，發現兩名男子倒臥於血泊中，兩人頸部均有受刀傷，現場留有大量鮮血。兩名傷者分別37歲姓霍以及25歲姓甄，其中，霍頸及膊頭受傷，甄則頸及胸部受傷，兩人在場經救護員初步急救後，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，當時兩人均陷入昏迷。

現場所見，兩人頭部及上半身均染有大量鮮血，需要用氧氣罩協助呼吸。據悉兩人送院後需動手術搶救，至昨晚情况同為危殆。

反恐特勤隊一度到場支援

案發後大批警員封鎖現場調查及蒐證，包括搜索涉案兇刀及追查兇徒下落，反恐特勤隊警員一度到場支援。據警方調查，疑犯為男性，年約30至40歲，犯案時身穿灰色上衣、黑色短褲、灰白色運動鞋。消息稱，兇徒得手後沿海邊往庇利街方向逃去。

記者在公園所見，涼亭留有一個黑色袋及幾個啤酒罐，懷疑屬於兩名事主。兇徒與兩名事主關係、犯案動機等仍待調查。

