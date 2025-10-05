工程車運輸掩飾 屯門工廈檢60公斤冰毒

警方毒品調查科行動組高級督察陳力豪稱，探員前晚在屯門一個工廈劏房單位外截查一名54歲無業男子，於其手持的尼龍袋發現15公斤懷疑冰毒，遂將他拘捕及押回單位搜查，再檢獲多45包、每包1公斤的懷疑冰毒。警方發現販毒集團用尼龍袋配合工程車作掩飾，企圖將毒品轉移到其他地方，有別於以前大多用私家車或輕型貨車運毒的手法。

另葵涌檢可卡因拘兩人

另外，海關前日在葵涌截查兩名男子，分別於他們身上搜出70克及3克懷疑霹靂可卡因，隨即拘捕兩人。關員押解兩人到附近一個住宅單位搜查，再檢獲約2.5公斤懷疑可卡因、220克懷疑霹靂可卡因和一批製毒工具，毒品市值共約210萬元。據調查，兩名被捕人分別為55歲持旅客簽證來港的非本地男子及23歲本地男子，同報稱無業。他們分別被控以一項販毒罪及一項藏毒罪，以及共同被控一項販毒罪，案件明日在西九龍裁判法院提堂。據了解，有人聲稱收取幾百元報酬犯案，並聲稱兩人為朋友。