警頒嘉許狀表揚動物守護者

周一鳴：盼喚動物權益關注

周一鳴致辭稱，動物是人類忠實伙伴，但社會上仍不時發生虐待動物、疏忽照顧等事件，是次活動不單向市民傳遞保護動物的信息，更希望喚起更多市民對動物權益的關注，與警隊攜手打擊殘酷對待動物的行為。

慕光英文書院校長兼社區領袖張永豐昨獲頒發動物守護者嘉許狀，他帶領學校成立「亞馬遜生物教室」，領養逾60種珍稀動物，包括蛇、龜、變色龍等。他說希望學生透過照顧不同動物認識牠們的特性，繼而對科學產生興趣及了解愛護動物信息。他說期望今次獲嘉許，令學生獲外界肯定。

另一獲頒嘉許狀者為社區大使梁詠嫻，她3年前領養一隻在屯門工地受重傷後截肢的唐狗「笨笨」。她說對獲嘉許感榮幸，認為整個團隊都非常落力宣揚愛護動物信息，因此嘉許狀不止屬於她一人。

嘉年華設多個特色攤位及展區，包括「人寵繩索大挑戰」、中小學動物展示區及打卡區等。活動亦邀請城大獸醫學院社區外展計劃成員為動物提供免費健康檢查。負責該計劃的獸醫李小姐說，現時不少飼養者將寵物當小朋友照顧，為牠們穿衣服、鞋子等，惟有關舉措或令牠們中暑，故希望透過活動與飼養者溝通，讓他們明白寵物與人的需求不一樣。