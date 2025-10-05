首3日內地客同期增6.3% 羅淑佩：黃金周王牌未出

尚有舞火龍 「丁一定旺」

距離黃金周完結尚有3日，羅淑佩昨在商台節目《政經星期六》稱，香港仍有一些「王牌可以打出來」，例如一年一度的舞火龍活動，故今年黃金周「丁應該一定旺」。她說曾向酒店及主題樂園查詢，均表示人流量有增長，當中酒店入住率普遍達九成，甚至有貴價酒店反映已客滿，盼未來數日天氣穩定，不影響人流。她說樂見社會各界為國慶推出不同優惠及特色產品，令尖沙嘴廣東道等熱點外，其他地點亦暢旺，惠及不同商戶。

信可超4900萬旅客全年目標

羅續稱，今年8月部分周末天氣不穩，但該月零售業銷貨總額按年增3.8%，較外界預期高近倍，令她喜出望外。至於全年訪港旅客數字，她說香港傳統旅遊旺季是下半年，第四季仍有多項「重頭戲」，包括美酒佳餚巡禮、LABUBU等角色充氣雕塑水上巡遊、全運會及聖誕節等節慶活動，故非常有信心達到、甚至超出旅發局年初定下4900萬目標，呼籲商戶思考並利用盛事，把晚間生意「做旺」。

稱疫後市民明旅遊屬支柱

普通話英語改善「笑多咗」

羅淑佩強調政府非盲目追求數字，而是旅客體驗，認為市民自新冠疫情後已明白旅遊為香港重要經濟支柱，除普通話及英語有改善，「笑容亦都多咗」。她樂見當局去年底公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》初見成效，旅客現時想重新感受香港氛圍，「睇番香港一向有嘅嘢」。

對於酒店房價問題，羅淑佩稱業界已汲取經驗，過去間中有房價較貴，是經中介網站等租出，但現時資訊發達，相信房價具體情况，透過社交媒體等會立即知道。