今午或掛3號波 中秋天氣料好轉

麥德姆明晨掠過本港西南

昨晚9時，強烈熱帶風暴麥德姆集結在香港東南約730公里，即在北緯17.6度，東經119.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海中北部並逐漸增強。

天文台預測，麥德姆明日凌晨將在本港西南約300公里外掠過，中心風力增至每小時145公里，預測明日大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地間中8級，達烈風程度。

天文台昨發表《天氣隨筆》指出，今年目前為止共27個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海，連同麥德姆共12個熱帶氣旋引致天文台需發熱帶氣旋警告信號，打破1946年以來一年發出熱帶氣旋警告信號次數的最高紀錄，舊紀錄是1974年發出11次熱帶氣旋警告信號。