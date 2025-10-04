原授專利受外國認可 逾半申請非本地

有別於以往要先在其他地方取得專利，再在香港註冊，2019年底起生效的原授專利制度要求申請人先經專利註冊處的實質審查，以在香港直接取得專利註冊。葉婉儀表示，在1163宗申請中，52%來自非本地申請人，最多依次來自韓國、中國內地及日本，反映本港原授專利制度受外國認可。

葉表示，專利審查主任分4個職級，分為電子、機械工程及化學3個團隊，各人須有科學技術學位外，亦擁有豐富的專利發明知識，會按新穎性、創造性及工業應用性，審查及判斷每個專利申請。

可速獲「全球優先權日期」具優勢

就在本港申請原授專利制度的誘因，葉婉儀說香港可提供多項優勢，除接受中英雙語申請，申請人在港首次提交申請後，可短時間內以低成本獲得「全球優先權日期」，讓他們有時間在全球逾170個國家提交相應的專利申請，以及宣稱具法律優先權。她補充，申請人提出申請後可選擇押後審查，獲額外12個月時間完善申請文件，或申請加快審查進度。