科企多持無形資產 估值案例不多

難判斷商業價值 不同行業有異

陳振英解釋，與傳統房地產或黃金估值不同，銀行未能判斷企業持有的知識產權能否轉化為商業方案，並產生盈利及現金流；即使估值之後，銀行對知識產權的抵押率，亦欠慣例可參考，而針對不同行業的估值，亦可能有異。

陳說，內地的知識產權發展走得較前、規模較大，開始見到有銀行向企業提供知識產權的融資方案，但現階段未見有成熟機制成形。針對銀行面對「估值難」問題，陳振英認為關鍵在特定行業有否足夠的商業案例參考，舉例文創行業可參考泡泡瑪特如何憑知識產權獲利，認為愈多商業案例，將有助銀行估值。

二手IP交易未成熟 抵押套現難

針對以知識產權融資，業界現時亦面對其他限制。黃福來昨表示，除了中小企及銀行業界對商標、專利等無形資產的價值未熟悉外，業界以往要評估其價值亦不容易，因這類無形資產未必可在公司帳目直接可見，許多與知識產權有關的交易亦非公開。黃又提到，目前市面並沒具規模及獲廣泛認可的知識產權二手交易市場，若借款人未能償還債款，銀行若要將抵押品套現會有困難。