明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

科企多持無形資產 估值案例不多

【明報專訊】政府冀推動知識產權融資生態發展，知識產權署長黃福來昨在傳媒茶敘解釋，香港正全力推動創科發展，很多中小企處於業務發展增長期，需投入很多資金於研發方面，但往往數年後才有資金回籠，而不少創科企業「實質資產」甚少，主要持有的是「無形資產」，例如專利，向銀行融資有困難。金融界立法會議員陳振英向本報表示，現時本地銀行處理的知識產權（IP）融資案例不多，主要原因是估值難。

難判斷商業價值 不同行業有異

陳振英解釋，與傳統房地產或黃金估值不同，銀行未能判斷企業持有的知識產權能否轉化為商業方案，並產生盈利及現金流；即使估值之後，銀行對知識產權的抵押率，亦欠慣例可參考，而針對不同行業的估值，亦可能有異。

陳說，內地的知識產權發展走得較前、規模較大，開始見到有銀行向企業提供知識產權的融資方案，但現階段未見有成熟機制成形。針對銀行面對「估值難」問題，陳振英認為關鍵在特定行業有否足夠的商業案例參考，舉例文創行業可參考泡泡瑪特如何憑知識產權獲利，認為愈多商業案例，將有助銀行估值。

二手IP交易未成熟 抵押套現難

針對以知識產權融資，業界現時亦面對其他限制。黃福來昨表示，除了中小企及銀行業界對商標、專利等無形資產的價值未熟悉外，業界以往要評估其價值亦不容易，因這類無形資產未必可在公司帳目直接可見，許多與知識產權有關的交易亦非公開。黃又提到，目前市面並沒具規模及獲廣泛認可的知識產權二手交易市場，若借款人未能償還債款，銀行若要將抵押品套現會有困難。

上 / 下一篇新聞

高中中史增「中共成立」「新時代」課題 歷史科香港史不再獨立成章 擬2027年推
高中中史增「中共成立」「新時代」課題 歷史科香港史不再獨立成章 擬2027年推
歷史科重設選修 中史科選修單元6變3
歷史科重設選修 中史科選修單元6變3
蔡若蓮：增收非本地生助吸教學人才
蔡若蓮：增收非本地生助吸教學人才
官方為IP估值 助科企獲銀行融資 首批物色中小企項目 冀建案例訂指引
官方為IP估值 助科企獲銀行融資 首批物色中小企項目 冀建案例訂指引
原授專利受外國認可 逾半申請非本地
原授專利受外國認可 逾半申請非本地
今午或掛3號波 中秋天氣料好轉
今午或掛3號波 中秋天氣料好轉
北環線啟動 古洞站料下月平頂 陳美寶：首階段「適時採用」內地團隊器械
北環線啟動 古洞站料下月平頂 陳美寶：首階段「適時採用」內地團隊器械
北都工作組首開會 甯漢豪明言冀簡化城規程序
北都工作組首開會 甯漢豪明言冀簡化城規程序
精進上訴續陳辭：屋署續牌規定欠透明
精進上訴續陳辭：屋署續牌規定欠透明
立選提名期出爐 立會10‧23結束
立選提名期出爐 立會10‧23結束
施駿興質疑偏頗申換法官 官指「亂扣帽」駁回
施駿興質疑偏頗申換法官 官指「亂扣帽」駁回
陸振中提定罪上訴 律政司申刑期覆核
陸振中提定罪上訴 律政司申刑期覆核
曾指非禮案主控嚎哭不專業 區院發文件澄清身分
曾指非禮案主控嚎哭不專業 區院發文件澄清身分
軍艦響號道別 市民維港送行
軍艦響號道別 市民維港送行
首8月打黑工拘近900人 鄧炳強：將針對僱主蒐證
首8月打黑工拘近900人 鄧炳強：將針對僱主蒐證
涉反修例兩社工復牌 許宗盛：倘不涉國安可予機會
涉反修例兩社工復牌 許宗盛：倘不涉國安可予機會
騙長津釘牌3年 謝世傑提申述
騙長津釘牌3年 謝世傑提申述
西貢獨立屋遭爆竊 失550萬元財物
西貢獨立屋遭爆竊 失550萬元財物
「短期就業欠樂觀」 電器工會：續不倡加薪
「短期就業欠樂觀」 電器工會：續不倡加薪
訛稱PayMe職員騙財 11人判囚 1人罪脫
訛稱PayMe職員騙財 11人判囚 1人罪脫
新東聯網首推遙距切片診斷 傳送電子圖像 病理醫生免跨院處理
新東聯網首推遙距切片診斷 傳送電子圖像 病理醫生免跨院處理
港車北上免申禁區紙 10‧20起實施
港車北上免申禁區紙 10‧20起實施
涉訛稱買樓自住騙按揭 警員夫婦控欺詐
涉訛稱買樓自住騙按揭 警員夫婦控欺詐
男子涉潛大廈偷鞋被擒
男子涉潛大廈偷鞋被擒
九市速遞：佛山燈會 復現Canton Disco
九市速遞：佛山燈會 復現Canton Disco
九市速遞：11市名廚聚中山 一桌11菜式賀國慶
九市速遞：11市名廚聚中山 一桌11菜式賀國慶
灣區手記：陶吉吉麵包 ／文：尚東美
灣區手記：陶吉吉麵包 ／文：尚東美
【Emily】橋嘴島國慶日4000遊人迫爆 綠色和平：多破壞生態行為 包括捉海星海膽
【Emily】橋嘴島國慶日4000遊人迫爆 綠色和平：多破壞生態行為 包括捉海星海膽
【Emily】未來科學大獎辦展回顧10年成果
【Emily】未來科學大獎辦展回顧10年成果
【Emily】Uber伙國泰 搭的士賺飛行里數
【Emily】Uber伙國泰 搭的士賺飛行里數
【Emily】財會收爐 會期批67項目共1268億元
【Emily】財會收爐 會期批67項目共1268億元