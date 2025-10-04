明報新聞網
港聞

港聞二

官方為IP估值 助科企獲銀行融資 首批物色中小企項目 冀建案例訂指引

【明報專訊】除了土地、樓宇物業等有形資產可用於銀行融資，專利等無形資產亦有潛力成為企業的融資選項，但目前相關生態在本港未成形。就推動知識產權（IP）融資發展，新一份《施政報告》提出多項措施，包括為中小企提供專利評估服務、資助估值，並推出「知識產權融資沙盒」，揀選試點項目透過知識產權融資。商務及經濟發展局副秘書長林兆康昨表示會與銀行合作，首批先物色3至5個項目參與融資沙盒計劃，冀有持不同類型專利的中小企參與。

金融界立法會議員陳振英向本報表示，銀行業界現時就知識產權向企業提供融資不常見，認為政府現時推出一系列政策的方向正確，可鼓勵創科界更多透過市場融資發展。

金管局銀行業態度支持

商經局及知識產權署昨舉辦傳媒茶敘，知識產權署長黃福來表示，今年第四季起推出的「沙盒」會以小規模且「風險受控」下，讓銀行憑企業持有的知識產權融資，期望過程可識別實際操作問題，並了解在估值、風險管理等領域的「良好做法」作為案例，以助日後制定指引。

就擬納入試點項目融資的數目及類型，林兆康稱會先由「少數目做起」，希望涵蓋專利、外觀設計等知識產權，並可以涉及不同範疇，例如癌症藥物或科學發明等，希望令沙盒嘗試的個案類型更豐富。林說，早在《施政報告》公布前一直接觸金管局、香港銀行公會與不同銀行，普遍態度支持。

將涵蓋癌症藥物科學發明項目

要憑知識產權融資，企業要先掌握專利的質素及估值。知識產權署將聯同最快今年底正式運作的香港技術與創新支持中心（TISC）合作，由署方的專利審查員，按國家2023年擬定的標準，為中小型科企循法律、經濟及技術層面，提供專利質素評估報告。林解釋，香港有不少專利申請人亦會在內地申請專利，在香港研發、內地生產，認為用國標評定可讓企業所得報告放於內地亦有參考價值。

下一步的估值服務，政府明年第三季將推出為期兩年的先導計劃，資助合資格的中小企估值，政府與企業出資比例1比1，政府出資上限8萬元，每年不多於100宗。

香港青年工業家協會會長蔡俊杰向本報表示，多項舉措有助推動知識產權「資產化」，稱協會不少會員屬本地較成熟的工業企業，將可受惠，料企業日後有更多元資金流，可鼓勵他們加強研發投入，長遠助長香港工業整體的升級轉型。

有初創科企則傾向維持現有向市場募資做法。2024年1月成立、研發家用機械人技術及提供機械人課程服務的本地初創Campus X總經理吳學謙向本報表示，科企並非超市一類的業務可穩定預測收入，故借貸具風險。他又稱，向銀行借貸只可得到資金，而向市場募資除可得到現金流，亦可得到策略投資人的市場觸覺、人脈等資源。

針對政府今年內推出的融資沙盒，青年工業家協會榮譽會長高鼎國認為在6至18個月完成首批試點項目屬合理。蔡俊杰說，銀行長遠是否受理企業以知識產權融資，很視乎是否有相應二手市場或由中立機構提供保險，冀政府下一步可參考信保局為出口商提出口信用保險的做法，成立類似的法定機構，為知識產權融資提供估值及保險服務。

