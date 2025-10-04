港車北上免申禁區紙 10‧20起實施

10‧13起收電子批准信即可預約出行

運輸署表示，本月13日起獲准「港車北上」的申請人，在接獲署方發出的「電子批准信」後，即可在網上預約出行，或在毋須預約的日子直接出行。署方上月1日起容許「港車北上」車輛逢周二及周三（指定日子除外）毋須預約便可經港珠澳大橋出行。署方表示，上月首3周的周二及周三，港車北上往廣東省車輛架次較措施生效前的8月增約五成；兩地政府會繼續檢視各項便利優化措施的成效，進一步善用港珠澳大橋承載力。

周二周三免預約後 北上架次增五成

至於現已持有3項計劃相關禁區紙的人在豁免措施生效前後有何安排，運輸署表示會以電郵通知。措施生效前，持證人須繼續於車輛擋風玻璃上展示有效的禁區紙方可出行；措施生效後，則毋須再於車輛擋風玻璃上展示禁區紙，惟仍須繼續保留有效禁區紙及批准信直至到期日，以便當有執法人員檢查車輛參與指定計劃的資格時出示，以作證明。

至於3項計劃的新申請或續期申請，運輸署稱只會向成功申請人發出「電子批准信」以確認其參與資格，獲批的申請人可以自行下載或列印「電子批准信」，以便向執法人員展示車輛參與相關計劃的資格。