明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港車北上免申禁區紙 10‧20起實施

【明報專訊】政府昨日刊憲公布，本月13日起獲准參與「港車北上」計劃的申請人，毋須再申請「封閉道路通行許可證」（俗稱禁區紙）及繳付相關費用；「港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」和「深圳灣一次性特別配額計劃」下的車輛，本月20日起亦實施同樣安排。運輸署表示，預計超過10萬輛合資格車輛受惠，新安排將方便和吸引更多人申請「港車北上」，同時便利跨境出行及提高效率。

10‧13起收電子批准信即可預約出行

運輸署表示，本月13日起獲准「港車北上」的申請人，在接獲署方發出的「電子批准信」後，即可在網上預約出行，或在毋須預約的日子直接出行。署方上月1日起容許「港車北上」車輛逢周二及周三（指定日子除外）毋須預約便可經港珠澳大橋出行。署方表示，上月首3周的周二及周三，港車北上往廣東省車輛架次較措施生效前的8月增約五成；兩地政府會繼續檢視各項便利優化措施的成效，進一步善用港珠澳大橋承載力。

周二周三免預約後 北上架次增五成

至於現已持有3項計劃相關禁區紙的人在豁免措施生效前後有何安排，運輸署表示會以電郵通知。措施生效前，持證人須繼續於車輛擋風玻璃上展示有效的禁區紙方可出行；措施生效後，則毋須再於車輛擋風玻璃上展示禁區紙，惟仍須繼續保留有效禁區紙及批准信直至到期日，以便當有執法人員檢查車輛參與指定計劃的資格時出示，以作證明。

至於3項計劃的新申請或續期申請，運輸署稱只會向成功申請人發出「電子批准信」以確認其參與資格，獲批的申請人可以自行下載或列印「電子批准信」，以便向執法人員展示車輛參與相關計劃的資格。

相關字詞﹕運輸署 禁區紙 港車北上

上 / 下一篇新聞

高中中史增「中共成立」「新時代」課題 歷史科香港史不再獨立成章 擬2027年推
高中中史增「中共成立」「新時代」課題 歷史科香港史不再獨立成章 擬2027年推
歷史科重設選修 中史科選修單元6變3
歷史科重設選修 中史科選修單元6變3
蔡若蓮：增收非本地生助吸教學人才
蔡若蓮：增收非本地生助吸教學人才
官方為IP估值 助科企獲銀行融資 首批物色中小企項目 冀建案例訂指引
官方為IP估值 助科企獲銀行融資 首批物色中小企項目 冀建案例訂指引
科企多持無形資產 估值案例不多
科企多持無形資產 估值案例不多
原授專利受外國認可 逾半申請非本地
原授專利受外國認可 逾半申請非本地
今午或掛3號波 中秋天氣料好轉
今午或掛3號波 中秋天氣料好轉
北環線啟動 古洞站料下月平頂 陳美寶：首階段「適時採用」內地團隊器械
北環線啟動 古洞站料下月平頂 陳美寶：首階段「適時採用」內地團隊器械
北都工作組首開會 甯漢豪明言冀簡化城規程序
北都工作組首開會 甯漢豪明言冀簡化城規程序
精進上訴續陳辭：屋署續牌規定欠透明
精進上訴續陳辭：屋署續牌規定欠透明
立選提名期出爐 立會10‧23結束
立選提名期出爐 立會10‧23結束
施駿興質疑偏頗申換法官 官指「亂扣帽」駁回
施駿興質疑偏頗申換法官 官指「亂扣帽」駁回
陸振中提定罪上訴 律政司申刑期覆核
陸振中提定罪上訴 律政司申刑期覆核
曾指非禮案主控嚎哭不專業 區院發文件澄清身分
曾指非禮案主控嚎哭不專業 區院發文件澄清身分
軍艦響號道別 市民維港送行
軍艦響號道別 市民維港送行
首8月打黑工拘近900人 鄧炳強：將針對僱主蒐證
首8月打黑工拘近900人 鄧炳強：將針對僱主蒐證
涉反修例兩社工復牌 許宗盛：倘不涉國安可予機會
涉反修例兩社工復牌 許宗盛：倘不涉國安可予機會
騙長津釘牌3年 謝世傑提申述
騙長津釘牌3年 謝世傑提申述
西貢獨立屋遭爆竊 失550萬元財物
西貢獨立屋遭爆竊 失550萬元財物
「短期就業欠樂觀」 電器工會：續不倡加薪
「短期就業欠樂觀」 電器工會：續不倡加薪
訛稱PayMe職員騙財 11人判囚 1人罪脫
訛稱PayMe職員騙財 11人判囚 1人罪脫
新東聯網首推遙距切片診斷 傳送電子圖像 病理醫生免跨院處理
新東聯網首推遙距切片診斷 傳送電子圖像 病理醫生免跨院處理
涉訛稱買樓自住騙按揭 警員夫婦控欺詐
涉訛稱買樓自住騙按揭 警員夫婦控欺詐
男子涉潛大廈偷鞋被擒
男子涉潛大廈偷鞋被擒
九市速遞：佛山燈會 復現Canton Disco
九市速遞：佛山燈會 復現Canton Disco
九市速遞：11市名廚聚中山 一桌11菜式賀國慶
九市速遞：11市名廚聚中山 一桌11菜式賀國慶
灣區手記：陶吉吉麵包 ／文：尚東美
灣區手記：陶吉吉麵包 ／文：尚東美
【Emily】橋嘴島國慶日4000遊人迫爆 綠色和平：多破壞生態行為 包括捉海星海膽
【Emily】橋嘴島國慶日4000遊人迫爆 綠色和平：多破壞生態行為 包括捉海星海膽
【Emily】未來科學大獎辦展回顧10年成果
【Emily】未來科學大獎辦展回顧10年成果
【Emily】Uber伙國泰 搭的士賺飛行里數
【Emily】Uber伙國泰 搭的士賺飛行里數
【Emily】財會收爐 會期批67項目共1268億元
【Emily】財會收爐 會期批67項目共1268億元