新東聯網首推遙距切片診斷 傳送電子圖像 病理醫生免跨院處理

有別於以往需跨院到部分手術臨場作冷凍切片診斷，現時大埔那打素醫院駐院醫務化驗師只需在北區醫院病理科醫生遙距支援下做樣本切片，並將樣本數碼化後，北區醫院病理科醫生已可透過樣本影像，遙距為大埔那打素醫院做診斷。

暫副甲狀腺手術應用 將擴至皮膚癌

北區醫院及雅麗氏何妙齡那打素醫院病理學部顧問醫生陳昌堅說，遙距切片及診斷時間約20至25分鐘，時間與以往分別不大，但可省卻醫生來回的交通時間。他說目前術中即場診斷中，一半是副甲狀腺切除手術，故因應需求先實行，今年底至明年起兩院亦會開展為皮膚癌患者「邊緣切片」檢測。

陳昌堅表示，開展「遙距病理冷凍切片技術」時，北區醫院已設立工作流程（SOP），但技術仍待創新科技署「香港實驗所認可計劃」認證，預計未來將有監管措施出台。

該兩院病理學部門將化驗樣本數字病理化後，亦購入AI軟件，試行以AI輔助為乳癌及前列腺癌診斷，計劃明年2至3月開始使用，用途包括點算乳腺癌細胞，並以AI標示前列腺組織樣本病變情况。

購AI軟件助診斷癌症

陳昌堅說，兩院每周約有6個前列腺及10個乳癌樣本需診斷，以往病理科醫生需花時間點算癌細胞，希望AI可加快工作流程，而AI亦可於工作列表當中，優先標示患癌樣本。他說日後亦擬將AI應用於胃部、淋巴組織診斷，並自行開發AI工具。

「AI唔肯講唔識」 仍有「甩漏」

被問到AI輔助診斷病理報告的準確度，陳昌堅說AI大部分時間準確，但不同場景使用時可能會有「甩漏」，亦可能「寧願噏錯啲嘢，都唔肯同你講佢唔識」。他說會先做測試及認證才開始使用AI診斷，短期內不會讓AI自行發出化驗報告，醫生仍需就診斷作獨立決定，向病人提供最好治療方案。