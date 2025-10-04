明報新聞網
港聞

港聞二

訛稱PayMe職員騙財 11人判囚 1人罪脫

【明報專訊】2022年1至6月，有詐騙集團涉訛稱PayMe職員向客戶驗證身分，繼而取得帳戶密碼等，再轉走當中款項，最終138名事主上當，合共損失約151萬元。涉案10人早前認罪，被判監24至56個月，另有一人承認串謀詐騙罪，案件昨判刑。法官形容涉案計劃「有組織、有預備」，各串謀者亦各司其職，終判他監禁32個月。

囚24至56個月 官：「各司其職」有組織

本案有12名被告，其中10人早前認罪，被判監24至56個月。在餘下兩人中，被告李承軒早前獲裁定一項串謀洗黑錢罪脫；被告劉俊誠則獲裁定4項串謀洗黑錢罪脫，但他承認一項串謀詐騙罪，案件昨在荃灣法院（借代區域法院）判刑。

暫委法官林嘉欣引述辯方求情稱，現年21歲的被告劉俊誠曾在職訓局修讀時裝設計課程，後來從事冷氣工程，月入約2萬元；辯方又稱，被告並非涉案計劃主腦，後期才參與其中，而且只成功欺騙一名事主，涉款9000多元。

林官判刑時稱，本案不涉訛稱事主親人被禁錮或拘留，繼而令事主受驚的情况，惟涉案計劃「有組織、有預備」，參與者先取得PayMe用戶名單，繼而各司其職，有人負責向事主套取密碼，有人負責以密碼登入帳戶。林官採納4年監禁為量刑起點，因應被告認罪減刑至32個月。

判刑後，林官提及，他發現控方就同案串謀洗黑錢罪成被告申請加刑，但無就被告劉俊誠承認的串謀詐騙罪申請加刑，稱不明白當中原因，也不會猜測，形容劉「實在非常幸運」。

【案件編號：DCCC 485/23、175/24】

相關字詞﹕區域法院 串謀詐騙 串謀洗黑錢

