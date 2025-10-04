「短期就業欠樂觀」 電器工會：續不倡加薪

翻查資料，機電聯屬下電器、空調製冷和消防3個成員會2023年9月提出上調熟練工人日薪後，去年未公布調薪方案。綜合機電聯成員所述，各成員會去年做調查後決定不提出加薪，故未有公布。至於今年調整方案，除電器工會已決定不提出加薪，空調製冷和消防兩會暫時也傾向維持同一薪酬水平。

機電聯常委、電器工會副理事長繆泰興稱，近年經濟雖有復蘇，惟步伐未如預期，建造業失業率高企，問卷調查也反映工友對前景不感樂觀、對加薪不抱期望，工會不想強行提出加薪，冀維持同一薪酬水平可保存工友競爭力。

促政府提供技術轉型津貼

繆泰興稱，機電工有很多種，現時在地盤工作的受工程量減少影響，從事裝修工程的則受非法勞工問題衝擊，「黑工帶來的影響甚或比外勞更大」。機電聯主席張永豪補充，外勞輸入、工作與成品質素尚算有機制監管，非法勞工則不受任何法例或機制監管，既影響本地工人就業，也帶來安全隱患。

機電聯呼籲工友遇疑似非法勞工應善用政府熱線舉報，並建議當局參考打擊濫用公屋，為舉報提供誘因，從而提高對僱主的阻嚇作用。針對工人工作量減少，機電聯促政府投放資源，提供技術轉型津貼助工友發展「一專多能」，機電聯副主席黃永權認為既可讓工友有更多工作機會，也有助解決技術工種人手不足問題。

此外，機電聯關注現時電工牌照申請要求嚴格，特別是電力工作證明須詳列多項資料，令很多僱主不願意簽發，或窒礙年輕人入行，建議政府適度簡化流程。機電聯亦指工業意外影響年輕人入行意願，促承辦商建立清晰「停工上報」機制，確保前線工人面對危險工作有拒絕權利。