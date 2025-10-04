騙長津釘牌3年 謝世傑提申述

謝世傑：欠申辯機制 未解釋量刑因素

社工局許宗盛：以法庭判決為標準

按照社工註冊條例，社工註冊局須在中英文報章登報發布有關「釘牌」的指示。翻查註冊局的登報紀錄，該局去年7月改組至今，至少23名社工涉法庭定罪被釘牌。

社工註冊局9月初去信謝世傑，通知他將註銷其社工註冊3年，理由為他觸犯可處監禁的罪行，而謝作為資深社工，熟識社會福利制度及規定卻犯下該罪，局方認為「已令社會工作者專業的聲譽受損」。

謝世傑稱，註冊局未曾向他了解事件，亦無舉行聆訊下，違法即釘牌的做法輕率和「機械化」，將令社工長時間投入付諸流水，促設立申辯機制；又質疑釘牌年期準則模糊，註冊局未解釋量刑因素，亦無客觀評估。前日他到社工註冊局提交書面申述，強調犯案屬無心之失，並已認罪，質疑欠申辯機制，是「完全不考慮來龍去脈而懲處」，認為有意圖欺詐與無心之失應有分別。但他對申述不樂觀，只期望註冊局設公開透明機制。

許宗盛回應時拒評個別案件，強調若個案經法庭審訊，註冊局會以法庭判決為標準處理有關社工的註冊。他認為，由於社工可接觸弱勢服務使用者，故審視社工罪行的尺度應與一般人不同，「一般人為三合會成員，與社工為三合會成員都有分別」。他說，註冊局考慮註銷社工註冊的年期時，會較慎重考慮暴力、性罪行及誠信問題的案件，以維持社工專業和令弱勢信賴，指欺詐與誠信相關。

社總：社工局改組後要求趨嚴謹

社會工作者總工會會長張志偉說，註冊局就被定罪社工的處分一向不設聆訊，惟改組前涉事社工可於「合理時間內」申報定罪，不少人續牌才申報，屆時註冊局聆聽申請人解釋後，認為有悔意才批續牌；改組後要求較嚴謹，被起訴即須申報及處理。張說，註冊局量刑會考慮罪行嚴重性及當事人之反思等因素，準則難量化，但觀察到改組後懲處趨嚴，「以前遊行示威或阻差辦公等，接受程度較寬鬆，可能是書面警告，現在同事須更謹慎行事」。

「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑去年8月入稟司法覆核挑戰環保署批准新田科技城環評報告之決定，他當時向法援署提交經濟證明；今年1月他被指未按要求申報超標入息，多領1.6萬元長生津，被警方拘捕，7月他承認欺詐罪，被判120小時社會服務令。

至於新田司法覆核案，謝今年3月稱家人受大量匿名滋擾，因此退出覆核，提出由前西貢區議員陳嘉琳代替但被法院駁回。