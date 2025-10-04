明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

騙長津釘牌3年 謝世傑提申述

【明報專訊】入行32年的社工謝世傑今年7月涉瞞入息多領長者生活津貼，被判120小時社會服務令，上月初接獲社工註冊局通知「釘牌」3年，指他作為「熟識社福制度」的資深社工卻觸犯可判監的罪行，「令社工專業聲譽嚴重受損」。謝世傑日前到註冊局提出書面申述，他質疑「釘牌」前無聆訊，決定草率，量刑亦欠標準。註冊局主席許宗盛則說，註冊局以法庭審訊及判決為準，量刑會慎重考慮涉誠信的個案。社會工作者總工會表示，註冊局改組後懲處趨嚴，業界現更謹慎。

謝世傑：欠申辯機制 未解釋量刑因素

社工局許宗盛：以法庭判決為標準

按照社工註冊條例，社工註冊局須在中英文報章登報發布有關「釘牌」的指示。翻查註冊局的登報紀錄，該局去年7月改組至今，至少23名社工涉法庭定罪被釘牌。

社工註冊局9月初去信謝世傑，通知他將註銷其社工註冊3年，理由為他觸犯可處監禁的罪行，而謝作為資深社工，熟識社會福利制度及規定卻犯下該罪，局方認為「已令社會工作者專業的聲譽受損」。

謝世傑稱，註冊局未曾向他了解事件，亦無舉行聆訊下，違法即釘牌的做法輕率和「機械化」，將令社工長時間投入付諸流水，促設立申辯機制；又質疑釘牌年期準則模糊，註冊局未解釋量刑因素，亦無客觀評估。前日他到社工註冊局提交書面申述，強調犯案屬無心之失，並已認罪，質疑欠申辯機制，是「完全不考慮來龍去脈而懲處」，認為有意圖欺詐與無心之失應有分別。但他對申述不樂觀，只期望註冊局設公開透明機制。

許宗盛回應時拒評個別案件，強調若個案經法庭審訊，註冊局會以法庭判決為標準處理有關社工的註冊。他認為，由於社工可接觸弱勢服務使用者，故審視社工罪行的尺度應與一般人不同，「一般人為三合會成員，與社工為三合會成員都有分別」。他說，註冊局考慮註銷社工註冊的年期時，會較慎重考慮暴力、性罪行及誠信問題的案件，以維持社工專業和令弱勢信賴，指欺詐與誠信相關。

社總：社工局改組後要求趨嚴謹

社會工作者總工會會長張志偉說，註冊局就被定罪社工的處分一向不設聆訊，惟改組前涉事社工可於「合理時間內」申報定罪，不少人續牌才申報，屆時註冊局聆聽申請人解釋後，認為有悔意才批續牌；改組後要求較嚴謹，被起訴即須申報及處理。張說，註冊局量刑會考慮罪行嚴重性及當事人之反思等因素，準則難量化，但觀察到改組後懲處趨嚴，「以前遊行示威或阻差辦公等，接受程度較寬鬆，可能是書面警告，現在同事須更謹慎行事」。

「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑去年8月入稟司法覆核挑戰環保署批准新田科技城環評報告之決定，他當時向法援署提交經濟證明；今年1月他被指未按要求申報超標入息，多領1.6萬元長生津，被警方拘捕，7月他承認欺詐罪，被判120小時社會服務令。

至於新田司法覆核案，謝今年3月稱家人受大量匿名滋擾，因此退出覆核，提出由前西貢區議員陳嘉琳代替但被法院駁回。

相關字詞﹕許宗盛 社工註冊局 謝世傑

上 / 下一篇新聞

高中中史增「中共成立」「新時代」課題 歷史科香港史不再獨立成章 擬2027年推
高中中史增「中共成立」「新時代」課題 歷史科香港史不再獨立成章 擬2027年推
歷史科重設選修 中史科選修單元6變3
歷史科重設選修 中史科選修單元6變3
蔡若蓮：增收非本地生助吸教學人才
蔡若蓮：增收非本地生助吸教學人才
官方為IP估值 助科企獲銀行融資 首批物色中小企項目 冀建案例訂指引
官方為IP估值 助科企獲銀行融資 首批物色中小企項目 冀建案例訂指引
科企多持無形資產 估值案例不多
科企多持無形資產 估值案例不多
原授專利受外國認可 逾半申請非本地
原授專利受外國認可 逾半申請非本地
今午或掛3號波 中秋天氣料好轉
今午或掛3號波 中秋天氣料好轉
北環線啟動 古洞站料下月平頂 陳美寶：首階段「適時採用」內地團隊器械
北環線啟動 古洞站料下月平頂 陳美寶：首階段「適時採用」內地團隊器械
北都工作組首開會 甯漢豪明言冀簡化城規程序
北都工作組首開會 甯漢豪明言冀簡化城規程序
精進上訴續陳辭：屋署續牌規定欠透明
精進上訴續陳辭：屋署續牌規定欠透明
立選提名期出爐 立會10‧23結束
立選提名期出爐 立會10‧23結束
施駿興質疑偏頗申換法官 官指「亂扣帽」駁回
施駿興質疑偏頗申換法官 官指「亂扣帽」駁回
陸振中提定罪上訴 律政司申刑期覆核
陸振中提定罪上訴 律政司申刑期覆核
曾指非禮案主控嚎哭不專業 區院發文件澄清身分
曾指非禮案主控嚎哭不專業 區院發文件澄清身分
軍艦響號道別 市民維港送行
軍艦響號道別 市民維港送行
首8月打黑工拘近900人 鄧炳強：將針對僱主蒐證
首8月打黑工拘近900人 鄧炳強：將針對僱主蒐證
涉反修例兩社工復牌 許宗盛：倘不涉國安可予機會
涉反修例兩社工復牌 許宗盛：倘不涉國安可予機會
西貢獨立屋遭爆竊 失550萬元財物
西貢獨立屋遭爆竊 失550萬元財物
「短期就業欠樂觀」 電器工會：續不倡加薪
「短期就業欠樂觀」 電器工會：續不倡加薪
訛稱PayMe職員騙財 11人判囚 1人罪脫
訛稱PayMe職員騙財 11人判囚 1人罪脫
新東聯網首推遙距切片診斷 傳送電子圖像 病理醫生免跨院處理
新東聯網首推遙距切片診斷 傳送電子圖像 病理醫生免跨院處理
港車北上免申禁區紙 10‧20起實施
港車北上免申禁區紙 10‧20起實施
涉訛稱買樓自住騙按揭 警員夫婦控欺詐
涉訛稱買樓自住騙按揭 警員夫婦控欺詐
男子涉潛大廈偷鞋被擒
男子涉潛大廈偷鞋被擒
九市速遞：佛山燈會 復現Canton Disco
九市速遞：佛山燈會 復現Canton Disco
九市速遞：11市名廚聚中山 一桌11菜式賀國慶
九市速遞：11市名廚聚中山 一桌11菜式賀國慶
灣區手記：陶吉吉麵包 ／文：尚東美
灣區手記：陶吉吉麵包 ／文：尚東美
【Emily】橋嘴島國慶日4000遊人迫爆 綠色和平：多破壞生態行為 包括捉海星海膽
【Emily】橋嘴島國慶日4000遊人迫爆 綠色和平：多破壞生態行為 包括捉海星海膽
【Emily】未來科學大獎辦展回顧10年成果
【Emily】未來科學大獎辦展回顧10年成果
【Emily】Uber伙國泰 搭的士賺飛行里數
【Emily】Uber伙國泰 搭的士賺飛行里數
【Emily】財會收爐 會期批67項目共1268億元
【Emily】財會收爐 會期批67項目共1268億元