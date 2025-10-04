涉反修例兩社工復牌 許宗盛：倘不涉國安可予機會

根據社工註冊局登報紀錄，該局去年7月改組後，已有至少26社工被註銷註冊，其中23人涉法庭定罪，3人涉「違紀行為」。記者以社工註冊局網頁的「註冊社工名單搜索器」比對，發現有4名註冊社工與因被定罪而釘牌者同名。該4人分別涉不小心駕駛等罪、意圖拒捕而襲擊、非法集結與禁蒙面法，以及誤導警員而被定罪，遭註銷社工註冊3個月至2年6個月不等。

謝世傑：將嘗試再註冊以觀察復牌準則

許宗盛確認，多於一名曾被註銷註冊者已重新註冊為社工，稱培訓社工需大量社會資源，不會因一次犯事永不取錄，但要視乎申請註冊者能否說服當局已「改過自新」，「不理有否坐監，好人好者來註冊，便假定你具品德，如讀過書、受過訓練且有學校推薦，我們便接受你註冊」。他又說，如不涉國安罪行，即使涉及反修例運動亦有機會復牌。

上月被註冊局停牌3年的謝世傑稱，日後將嘗試重新註冊，以觀察審批復牌的準則；但他認為註冊局釘牌及量刑的準則不清晰，且已斷定其個案涉誠信問題，對復牌不感樂觀。