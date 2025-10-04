明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉反修例兩社工復牌 許宗盛：倘不涉國安可予機會

【明報專訊】社工註冊局去年改組後至少26人被註銷社工註冊，停牌期由3個月至永久不等。本報記者發現，目前註冊社工名單上，有4人與曾被停牌者同名，當中兩人涉反修例案。社工註冊局主席許宗盛向本報確認，有多於一名被註銷註冊者已重新註冊，強調如不涉國安，涉反修例案者亦有機會復牌，「後生仔做錯一次，是否真的不能給予機會？」

根據社工註冊局登報紀錄，該局去年7月改組後，已有至少26社工被註銷註冊，其中23人涉法庭定罪，3人涉「違紀行為」。記者以社工註冊局網頁的「註冊社工名單搜索器」比對，發現有4名註冊社工與因被定罪而釘牌者同名。該4人分別涉不小心駕駛等罪、意圖拒捕而襲擊、非法集結與禁蒙面法，以及誤導警員而被定罪，遭註銷社工註冊3個月至2年6個月不等。

謝世傑：將嘗試再註冊以觀察復牌準則

許宗盛確認，多於一名曾被註銷註冊者已重新註冊為社工，稱培訓社工需大量社會資源，不會因一次犯事永不取錄，但要視乎申請註冊者能否說服當局已「改過自新」，「不理有否坐監，好人好者來註冊，便假定你具品德，如讀過書、受過訓練且有學校推薦，我們便接受你註冊」。他又說，如不涉國安罪行，即使涉及反修例運動亦有機會復牌。

上月被註冊局停牌3年的謝世傑稱，日後將嘗試重新註冊，以觀察審批復牌的準則；但他認為註冊局釘牌及量刑的準則不清晰，且已斷定其個案涉誠信問題，對復牌不感樂觀。

上 / 下一篇新聞

高中中史增「中共成立」「新時代」課題 歷史科香港史不再獨立成章 擬2027年推
高中中史增「中共成立」「新時代」課題 歷史科香港史不再獨立成章 擬2027年推
歷史科重設選修 中史科選修單元6變3
歷史科重設選修 中史科選修單元6變3
蔡若蓮：增收非本地生助吸教學人才
蔡若蓮：增收非本地生助吸教學人才
官方為IP估值 助科企獲銀行融資 首批物色中小企項目 冀建案例訂指引
官方為IP估值 助科企獲銀行融資 首批物色中小企項目 冀建案例訂指引
科企多持無形資產 估值案例不多
科企多持無形資產 估值案例不多
原授專利受外國認可 逾半申請非本地
原授專利受外國認可 逾半申請非本地
今午或掛3號波 中秋天氣料好轉
今午或掛3號波 中秋天氣料好轉
北環線啟動 古洞站料下月平頂 陳美寶：首階段「適時採用」內地團隊器械
北環線啟動 古洞站料下月平頂 陳美寶：首階段「適時採用」內地團隊器械
北都工作組首開會 甯漢豪明言冀簡化城規程序
北都工作組首開會 甯漢豪明言冀簡化城規程序
精進上訴續陳辭：屋署續牌規定欠透明
精進上訴續陳辭：屋署續牌規定欠透明
立選提名期出爐 立會10‧23結束
立選提名期出爐 立會10‧23結束
施駿興質疑偏頗申換法官 官指「亂扣帽」駁回
施駿興質疑偏頗申換法官 官指「亂扣帽」駁回
陸振中提定罪上訴 律政司申刑期覆核
陸振中提定罪上訴 律政司申刑期覆核
曾指非禮案主控嚎哭不專業 區院發文件澄清身分
曾指非禮案主控嚎哭不專業 區院發文件澄清身分
軍艦響號道別 市民維港送行
軍艦響號道別 市民維港送行
首8月打黑工拘近900人 鄧炳強：將針對僱主蒐證
首8月打黑工拘近900人 鄧炳強：將針對僱主蒐證
騙長津釘牌3年 謝世傑提申述
騙長津釘牌3年 謝世傑提申述
西貢獨立屋遭爆竊 失550萬元財物
西貢獨立屋遭爆竊 失550萬元財物
「短期就業欠樂觀」 電器工會：續不倡加薪
「短期就業欠樂觀」 電器工會：續不倡加薪
訛稱PayMe職員騙財 11人判囚 1人罪脫
訛稱PayMe職員騙財 11人判囚 1人罪脫
新東聯網首推遙距切片診斷 傳送電子圖像 病理醫生免跨院處理
新東聯網首推遙距切片診斷 傳送電子圖像 病理醫生免跨院處理
港車北上免申禁區紙 10‧20起實施
港車北上免申禁區紙 10‧20起實施
涉訛稱買樓自住騙按揭 警員夫婦控欺詐
涉訛稱買樓自住騙按揭 警員夫婦控欺詐
男子涉潛大廈偷鞋被擒
男子涉潛大廈偷鞋被擒
九市速遞：佛山燈會 復現Canton Disco
九市速遞：佛山燈會 復現Canton Disco
九市速遞：11市名廚聚中山 一桌11菜式賀國慶
九市速遞：11市名廚聚中山 一桌11菜式賀國慶
灣區手記：陶吉吉麵包 ／文：尚東美
灣區手記：陶吉吉麵包 ／文：尚東美
【Emily】橋嘴島國慶日4000遊人迫爆 綠色和平：多破壞生態行為 包括捉海星海膽
【Emily】橋嘴島國慶日4000遊人迫爆 綠色和平：多破壞生態行為 包括捉海星海膽
【Emily】未來科學大獎辦展回顧10年成果
【Emily】未來科學大獎辦展回顧10年成果
【Emily】Uber伙國泰 搭的士賺飛行里數
【Emily】Uber伙國泰 搭的士賺飛行里數
【Emily】財會收爐 會期批67項目共1268億元
【Emily】財會收爐 會期批67項目共1268億元