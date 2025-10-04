明報新聞網
港聞

港聞二

首8月打黑工拘近900人 鄧炳強：將針對僱主蒐證

【明報專訊】近年非法勞工議題備受關注，保安局上月成立「跨部門反黑工專責組」加強打擊。保安局昨表示，今年首8個月已進行1.2萬次反黑工行動，檢控756名黑工及127名僱主；另舉報非法勞工專屬熱線成立約兩星期，收到約100個舉報。保安局長鄧炳強昨稱，除針對黑工外，針對僱主亦同樣重要，「黑工被捕可聘請另一個人，但僱主被捕就不會有人再請黑工」，相關部門會花更多時間蒐證檢控僱主，料有助提高阻嚇。

熱線成立兩周收百舉報

今年《施政報告》提出加強打擊非法勞工，選委界周文港關注「跨部門反黑工專責組」的具體工作，鄧炳強昨出席保安事務委員會政策簡報會，稱專責組不僅交換情報，亦針對執法時發現的漏洞，舉例登記網約車的司機，可透過運物局敦促業界做好，並使用人面識別技術，防止有人利用他人身分工作。

《施政報告》又稱，預計2028年共約6萬支鏡頭覆蓋全港。警方今年7月曾提及，正研究人面識別技術的合規應用，透露最快今年底在銳眼計劃系統內試行此功能。經民聯陸瀚民關注加裝人面識別技術的時間，鄧稱警方正研究投入多少資源、應用的科技、場景及優次等，強調「我們必然會做的」；而目前已在啟德體育園人流估算，及通緝汽車作車牌辨識等場景應用人工智能，舉例日後追蹤疑犯時亦「不用逐一看」。

「銳眼」裝人面識別「必然會做」

警方今年會將運輸署、房屋署、康文署和港鐵等政府部門或機構閉路電視，接駁至計劃系統，最快2至3年內完成。根據保安局提交立法會保安事務委員會文件，截至今年8月，警方已安裝3985支鏡頭，並已接入4835支其他政府部門及持份者閉路電視；其間已協助偵破433宗案件，拘捕787人。

至於目前閉路電視有否人面識別功能，鄧炳強稱日後會在銳眼系統背後數據庫中增加比對功能，屬於系統性優化，但現時未有相關系統裝置。

去年《施政報告》提及，保安局會推出指引，列明公職人員履行職責時，如何恪守去年生效《維護國家安全條例》。鄧表示局方上月9日已向政府部門發出《政府人員維護國家安全工作指引》，由於涉工作流程或個別面對的問題，文件列機密，不能公開。他稱《港區國安法》與《維護國家安全條例》已存在，指引不會有新法例，僅以淺白方式舉例，讓督導及前線人員，獲悉某些情况下有什麼可做。

相關字詞﹕銳眼計劃 政府人員維護國家安全工作指引 保安局 非法勞工

