施駿興質疑偏頗申換法官 官指「亂扣帽」駁回

被告施駿興（38歲）早前否認非禮罪及與16歲以下女童非法性交罪；陳官駁回辯方申請後，案件押後至11月4日續審。

辯：介入48次 官：佔比寥寥

辯方資深大律師林穎茜早前陳辭表示，4天審訊中，陳官48次於控辯雙方向事主X提問時介入，做法如「進入格鬥場」。另外辯方早前又指，X說曾把含涉案資料的USB交給警方，而陳官未了解資料真確性就問控方為何沒呈堂，加上在閉門審前覆核時，X於辯方反對下獲准視像作供，陳官更斥辯方沒同理心，認為陳官作出有利X的預先裁定。

陳官昨就換官申請裁決時駁稱，他的介入次數在庭上對話中所佔比例，可說是寥寥可數，並指辯方論點未能反映整體審訊過程，論據混淆視聽，有「亂扣帽子之嫌」，並稱額外體諒某些罪行的受害人屬無可厚非。

自言為官18年「無偏無私」

陳官又引述澳洲案例說，法庭不能輕易批准換官，以免有人以為可找對自己有利的法官，強調不會猜測辯方策略及對被告作出不利揣測，自言過去18年作為專業法官，「只會秉承司法誓言，以無懼、無偏、無私、無欺嘅精神主持正義，審理本案」。

陳官稱，由於辯方沒指控法官有實際偏頗，亦未能確認有潛在偏見，反而令審訊不必要地延誤，最終拒絕辯方申請。

【案件編號：DCCC 907/24】