港聞

港聞二

精進上訴續陳辭：屋署續牌規定欠透明

【明報專訊】牽涉數宗致命意外的「精進建築有限公司」早前被拒續牌，上訴期間暫緩除名，上訴聆訊昨在高院踏入第二日。精進建築一方表示，涉事3宗工業意外源於一連串不幸，包括地面濕滑和分判商犯錯，無證據顯示精進的工業安全管理制度有問題。精進一方又指，有屋宇署官員對精進建築提出荒謬指控，做法不公。

新人選未獲面試 署方「指控荒謬」

代表精進建築的資深大律師余若海昨午繼續陳辭。精進建築申請續牌時，曾提名簡浩楷及麥劍亮為獲授權簽署人，簡離職後，由另一員工梁賜健補上。余若海表示，屋宇署無考慮梁賜健的能力和資格，亦無安排梁面試，直接拒絕精進建築增加人選，質疑署方政策不靈活。

余若海又指，屋宇署以續牌申請逾期為由，拒絕精進建築增加替補人選，惟根據《建築物條例》第8C條，除非註冊承建商紀律委員會另有決定，精進建築當時的註冊仍然有效；屋宇署從未公開逾期後不受理新增人選的規定，違反公開透明原則。余提到，有屋宇署官員在誓章指精進在「最後一刻」提名新人選，是毫無基礎的荒謬指控（outrageous allegation），實情是承建商要有足夠的獲授權簽署人，才能承接政府工程，並非為了拖延時間。

指工殤涉不幸因素、分判商問題

余表示，屋宇署基於3宗致命意外將精進建築除名，分別為2020年九龍灣觸電事件、2022年安達臣道天秤倒塌事故，以及2023年油麻地電工墮斃事件。余指，觸電事件源於石屎墜下、地面濕滑和事主誤觸電線等不幸因素；天秤事故則牽涉數個分判商，包括測試天秤部件焊接的新科試驗有限公司，無證據顯示精進建築疏忽直接導致天秤倒塌，精進已採取盡職審查程序，確保工業安全。

稱壓力沉重 或要求政府付訟費

代表屋宇署長及承建商註冊事務委員會的資深大律師袁國強，昨因身體抱恙未有到庭，將在下次聆訊回應陳辭。余若海指出，精進建築就續牌問題承受沉重壓力，案件再押後並不理想，「遲來的正義不是正義」，可能會要求政府承擔訟費。聆訊押後至12月11日。

【案件編號：HCMP 952/25】

相關字詞﹕高等法院 上訴 承建商註冊事務委員會 屋宇署 精進建築有限公司

