明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

北都工作組首開會 甯漢豪明言冀簡化城規程序

【明報專訊】《施政報告》提出訂立「北都專屬法」推動北部都會區發展，北部都會區發展委員會轄下、由副財政司長黃偉綸領導的「規劃及發展工作組」昨日首次開會，會上聽取北都專屬法例準備工作的最新進展，黃表明將在加快土地建設等方面參與專屬法的準備工作。本報「李先知」專欄昨日引述消息，「北都專屬法」採納城規及環評標準將與本港其他地區不同。發展局長甯漢豪昨於立法會會議稱，期望簡化北都城規程序，舉例北都不同地帶規劃圖則不同，部分產業園以往准許用途較窄，日後盡可能看齊。

工作組昨日首次開會，成員包括發展局長、環境局長、運物局長、特首政策組組長及多名部門首長等15人。工作組特設加快北都私人項目審批的「專案監督辦公室」，辦公室在會上匯報了工作計劃，目標今年底前敲定和公布運作細節。黃偉綸說，工作組將協調北都土地建設及基建項目，確保土地及配套設施及時到位，加強督導和加快審批工程，並在加快土地建設及基建方面參與北都專屬法的準備工作。

盼明年初提專屬法建議

甯漢豪昨於立法會發展事務委員會政策簡報會表示，冀明年初就北都專屬法提出建議，總方向不應複雜和巨細無遺，否則將久等而未能推出，望有「主線框架」後逐步發展，再按需要訂附屬法例。

議員張欣宇提問，專屬法如何令當局在城規更具主導權，可否訂定北都「總大綱圖」以靈活規劃調配，適應不同發展階段；甯回應稱，希望專屬法可簡化城規程序，舉例北都不同地帶所訂圖則不同，某產業園區從前可准許用途較窄，但若同屬產業園區，期望日後盡量看齊，趁立法研究簡化相關改動。

劉國勳關注土地仲裁漫長

甯：專屬條款助查業權

民建聯劉國勳提到，北都仍有逆權侵佔及祖堂地等土地「瑕疵」，專屬法可否解決土地仲裁與審議法律的漫長程序；甯說，新界不少土地因歷史問題而需核證業權，但發展不能花太多時間核證，故期望在專屬法設條款方便查核。

相關字詞﹕甯漢豪 城規會 施政報告2025 施政報告 北都專屬法

上 / 下一篇新聞

高中中史增「中共成立」「新時代」課題 歷史科香港史不再獨立成章 擬2027年推
高中中史增「中共成立」「新時代」課題 歷史科香港史不再獨立成章 擬2027年推
歷史科重設選修 中史科選修單元6變3
歷史科重設選修 中史科選修單元6變3
蔡若蓮：增收非本地生助吸教學人才
蔡若蓮：增收非本地生助吸教學人才
官方為IP估值 助科企獲銀行融資 首批物色中小企項目 冀建案例訂指引
官方為IP估值 助科企獲銀行融資 首批物色中小企項目 冀建案例訂指引
科企多持無形資產 估值案例不多
科企多持無形資產 估值案例不多
原授專利受外國認可 逾半申請非本地
原授專利受外國認可 逾半申請非本地
今午或掛3號波 中秋天氣料好轉
今午或掛3號波 中秋天氣料好轉
北環線啟動 古洞站料下月平頂 陳美寶：首階段「適時採用」內地團隊器械
北環線啟動 古洞站料下月平頂 陳美寶：首階段「適時採用」內地團隊器械
精進上訴續陳辭：屋署續牌規定欠透明
精進上訴續陳辭：屋署續牌規定欠透明
立選提名期出爐 立會10‧23結束
立選提名期出爐 立會10‧23結束
施駿興質疑偏頗申換法官 官指「亂扣帽」駁回
施駿興質疑偏頗申換法官 官指「亂扣帽」駁回
陸振中提定罪上訴 律政司申刑期覆核
陸振中提定罪上訴 律政司申刑期覆核
曾指非禮案主控嚎哭不專業 區院發文件澄清身分
曾指非禮案主控嚎哭不專業 區院發文件澄清身分
軍艦響號道別 市民維港送行
軍艦響號道別 市民維港送行
首8月打黑工拘近900人 鄧炳強：將針對僱主蒐證
首8月打黑工拘近900人 鄧炳強：將針對僱主蒐證
涉反修例兩社工復牌 許宗盛：倘不涉國安可予機會
涉反修例兩社工復牌 許宗盛：倘不涉國安可予機會
騙長津釘牌3年 謝世傑提申述
騙長津釘牌3年 謝世傑提申述
西貢獨立屋遭爆竊 失550萬元財物
西貢獨立屋遭爆竊 失550萬元財物
「短期就業欠樂觀」 電器工會：續不倡加薪
「短期就業欠樂觀」 電器工會：續不倡加薪
訛稱PayMe職員騙財 11人判囚 1人罪脫
訛稱PayMe職員騙財 11人判囚 1人罪脫
新東聯網首推遙距切片診斷 傳送電子圖像 病理醫生免跨院處理
新東聯網首推遙距切片診斷 傳送電子圖像 病理醫生免跨院處理
港車北上免申禁區紙 10‧20起實施
港車北上免申禁區紙 10‧20起實施
涉訛稱買樓自住騙按揭 警員夫婦控欺詐
涉訛稱買樓自住騙按揭 警員夫婦控欺詐
男子涉潛大廈偷鞋被擒
男子涉潛大廈偷鞋被擒
九市速遞：佛山燈會 復現Canton Disco
九市速遞：佛山燈會 復現Canton Disco
九市速遞：11市名廚聚中山 一桌11菜式賀國慶
九市速遞：11市名廚聚中山 一桌11菜式賀國慶
灣區手記：陶吉吉麵包 ／文：尚東美
灣區手記：陶吉吉麵包 ／文：尚東美
【Emily】橋嘴島國慶日4000遊人迫爆 綠色和平：多破壞生態行為 包括捉海星海膽
【Emily】橋嘴島國慶日4000遊人迫爆 綠色和平：多破壞生態行為 包括捉海星海膽
【Emily】未來科學大獎辦展回顧10年成果
【Emily】未來科學大獎辦展回顧10年成果
【Emily】Uber伙國泰 搭的士賺飛行里數
【Emily】Uber伙國泰 搭的士賺飛行里數
【Emily】財會收爐 會期批67項目共1268億元
【Emily】財會收爐 會期批67項目共1268億元