北都工作組首開會 甯漢豪明言冀簡化城規程序

工作組昨日首次開會，成員包括發展局長、環境局長、運物局長、特首政策組組長及多名部門首長等15人。工作組特設加快北都私人項目審批的「專案監督辦公室」，辦公室在會上匯報了工作計劃，目標今年底前敲定和公布運作細節。黃偉綸說，工作組將協調北都土地建設及基建項目，確保土地及配套設施及時到位，加強督導和加快審批工程，並在加快土地建設及基建方面參與北都專屬法的準備工作。

盼明年初提專屬法建議

甯漢豪昨於立法會發展事務委員會政策簡報會表示，冀明年初就北都專屬法提出建議，總方向不應複雜和巨細無遺，否則將久等而未能推出，望有「主線框架」後逐步發展，再按需要訂附屬法例。

議員張欣宇提問，專屬法如何令當局在城規更具主導權，可否訂定北都「總大綱圖」以靈活規劃調配，適應不同發展階段；甯回應稱，希望專屬法可簡化城規程序，舉例北都不同地帶所訂圖則不同，某產業園區從前可准許用途較窄，但若同屬產業園區，期望日後盡量看齊，趁立法研究簡化相關改動。

劉國勳關注土地仲裁漫長

甯：專屬條款助查業權

民建聯劉國勳提到，北都仍有逆權侵佔及祖堂地等土地「瑕疵」，專屬法可否解決土地仲裁與審議法律的漫長程序；甯說，新界不少土地因歷史問題而需核證業權，但發展不能花太多時間核證，故期望在專屬法設條款方便查核。