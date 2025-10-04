明報新聞網
港聞

港聞二

北環線啟動 古洞站料下月平頂 陳美寶：首階段「適時採用」內地團隊器械

【明報專訊】政府早前就北環線項目與港鐵簽署協議，項目分兩階段發展，首階段工程政府會批地予港鐵作為財務資助。港鐵昨日舉行「北環線項目啟動禮」，港鐵行政總裁金澤培稱，正與政府商討第二階段工程安排。港鐵主席歐陽伯權透露，北環線項目下的東鐵線古洞站工程進度良好，預計11月平頂，如期2027年竣工。

北環線項目包括連接東鐵線古洞站及屯馬線錦上路站的主線，以及連接新田至新皇崗口岸的支線。首階段工程包括主線古洞、凹頭和錦上路站 ；次階段則包括主線新田、牛潭尾站，以及支線洲頭、河套及皇崗口岸站。

港鐵：正與政府商次階段安排

政府早前向港鐵批出10幅共約26公頃用地，並扣除390.5億元地價，作為首階段工程的財務資助。被問現有資金是否足以應付工程，金澤培昨稱港鐵一直以審慎商業原則作長遠財務規劃，因應不同時段財務需要作不同安排。他透露港鐵正與政府商討次階段工程，重申目標北環線主線及支線同步2034年竣工。

港鐵正在推展的鐵路項目中，北環線規模最大，並需克服複雜地質條件、在鄰近新發展區施工、於現有車站設施附近興建轉線站等挑戰。運物局長陳美寶昨日致辭提到，政府正構建新鐵路標準，會涵蓋內地和海外最好的標準，結合內地建造的優勢，包括團隊、器械及設備，會在北環線首階段工程「適時採用」。港鐵項目及工程拓展總監鄧輝豪昨稱，會研究混凝土及鋼結構的內地標準是否適用，又稱只要符合安全要求，國際及內地標準均樂意採用。

港鐵東涌線工程早前曾使用分判商供應的「冒牌磚」，被問事件調查進展、有何新措施避免北環線工程再有同類事件 ，鄧輝豪未正面回應，重申會繼續採用試驗和測試方法，監督承建商遵守合約，確保交付項目符合品質和安全標準。

談白石角站：一直支持政府

另外，2021年已提出的港鐵白石角站，規劃方案再延期至明年首季公布，有傳港鐵在成本上與政府「計唔掂數」。金澤培昨日回應時則稱港鐵一直支持政府工作，並說「鐵路加物業」模式40多年來行之有效，港鐵在內地、澳洲等則有其他投資模式，形容港鐵會保持靈活。

