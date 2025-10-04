明報新聞網
港聞

港聞一

高中中史增「中共成立」「新時代」課題 歷史科香港史不再獨立成章 擬2027年推

【明報專訊】新一份《施政報告》提出「優化高中中史和歷史科課程框架」，教育局昨日公布框架調整，部分內容將調動刪減，如「文革」不再是中史科獨立課題、香港史亦不再在歷史科獨立成章。同時，兩科同增中國近代史篇幅，中史科新增「中國共產黨的成立」和「中國特色社會主義新時代」課題，歷史科加入「新時代中國特色大國外交」作學習要點。教育局稱「優化」是讓課程「與時並進」、培養學生具備愛國精神。新框架擬於2027/28學年在中四級推行，2030年起中學文憑試適用。

教育局昨日致函全港中學，公布兩科更新課程框架，中史科必修部分繼續分甲、乙兩部，甲部「中國古代史」涵蓋上古至清朝中葉，乙部「中國近現代史」則承接甲部，由清朝談至改革開放和「中國特色社會主義」。

文革再非獨立課題 框架未提外蒙、西藏事件

歷史科設3個單元，包括「現代世界的形成」、談及兩次世界大戰和冷戰的「戰爭與和平」，以及「中國與世界」，後者涉獵共產黨創建到中國成立、發展等。

比對新舊課程框架，中史科近代史新增課題包括「中國共產黨的成立」和「中國特色社會主義新時代」，要求學生概括認識共產黨成立背景、意義，以及港澳回歸進程等；同時增設「科技與文化」課題，要求學生了解不同朝代、其科技與文化的成就。

「文化大革命」在中史科舊框架屬獨立課題，在新框架不復再，篇幅被納入「社會主義建設的探索和發展」課題討論。部分舊有內容如秦漢時期「王莽篡漢」、民初「外蒙事件」及「西藏事件」等，新框架未有提及。

歷史科增要求識「中國特色大國外交」

歷史科同增中國史篇幅，要求學生認識「中國特色大國外交」、中國如何參與「全球治理的實踐」，包括「一帶一路」建設、亞洲基礎設施投資銀行等。同時，香港史不再成獨立單元，改為併入「中國與世界」單元討論。

教育局在通函表示，兩科課程2009年實施至今已超過16年，有必要檢視和更新，提到有業界指出中史科過於側重政治史，歷史科亦有內容重疊且欠連貫。

「育愛國人才」 教局：業界指中史傾斜政治史

教育局首席助理秘書長林思嫺昨日於專欄「局中人語」表示，更新後中史科將強調學生全面均衡認識中國古今發展，歷史科則旨在加強世界史和國家史的連繫，期望兩科互補，共同培養「具備愛國精神、中華文化素養和廣闊世界觀的人才」。

教師讚增科文單元 劉智鵬：無阻識港史

聖士提反堂中學中史科主任徐曉琦認為，更新中史科理順了中國發展歷史脈絡，提到框架加入「舊石器」時代和「中國特色社會主義新時代」部分，令課程更「有始有終」。他另欣賞框架加入科技和文化單元，認為內容更有趣。談到部分內容被刪減，他認為課時有限，內容有取捨屬合理，但相信教師不會因而忽視重要的歷史部分，舉例文革縱使不再設獨立課題，「老師都唔可能唔教」。

教聯會副會長、立法會議員鄧飛表示，過去課程着重培養學生知識，忽視學生品德教育，認為新課程能補足。他稱諸如文革的歷史事件，亦只是國家探索發展的其中環節，過分放大某事件只會令學習片面，認為新課程夠宏觀。

考評局歷史科委員會前主席兼立法會議員劉智鵬則相信，就算歷史科不再為香港史設獨立單元，亦無阻學生認識香港史，稱公民科已覆蓋大量香港發展、且屬必修。他不認同更新後的歷史科與中史科多重複，稱兩者切入點不同，就算是同一段歷史、同一地域，引伸意義亦不同。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕歷史科 中史科

