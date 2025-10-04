灣區手記：陶吉吉麵包 ／文：尚東美

【明報專訊】前段時間網路上流傳，廣州某大學食堂阿姨依據著名華語R&B歌手陶喆的樣貌做了一款麵包（圖），被網友戲稱為「陶吉吉麵包」。秉着對陶喆的喜愛，筆者立刻聯絡該大學的朋友幫忙購買。當朋友把麵包帶過來時，笑說：「今天食堂阿姨的心情可能不太好。」筆者正疑惑，待麵包到手後恍然大悟：筆直的眉毛、抿成一條線的嘴唇，圓圓的眼睛中透出一股憂傷，一點都不「陶吉吉」，可看出製作者的「隨性」。
將「陶吉吉麵包」照片分享給上海和浙江的朋友後，沒想到反應頗為熱烈。麵包單價3元（人民幣，下同），運費卻要超過20元，這樣還是有朋友仍希望筆者代購，但考慮到麵包保質期短，最終沒有答應對方。對於朋友們對「陶吉吉麵包」的喜愛遠超想像，問起原因，其中一人回覆：「我愛陶喆，有關他的一切我都喜歡，更何況這麼可愛的麵包。」筆者仍好奇：「即使運費超過麵包單價5倍有餘？」朋友發來一條語音：「千金難買我開心。」
確實，如今「情緒價值」被屢屢提起，拍拖時希望對象能給到情緒價值、拆盲盒時從期待中獲取情緒價值、追星時也從偶像身上汲取情緒價值等等。或許「陶吉吉麵包」並不值幾多錢，但能讓人會心一笑、讓平凡的日子多一點趣味，這種小小的快樂正是「千金難求」。