明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：陶吉吉麵包 ／文：尚東美

【明報專訊】前段時間網路上流傳，廣州某大學食堂阿姨依據著名華語R&B歌手陶喆的樣貌做了一款麵包（圖），被網友戲稱為「陶吉吉麵包」。秉着對陶喆的喜愛，筆者立刻聯絡該大學的朋友幫忙購買。當朋友把麵包帶過來時，笑說：「今天食堂阿姨的心情可能不太好。」筆者正疑惑，待麵包到手後恍然大悟：筆直的眉毛、抿成一條線的嘴唇，圓圓的眼睛中透出一股憂傷，一點都不「陶吉吉」，可看出製作者的「隨性」。

將「陶吉吉麵包」照片分享給上海和浙江的朋友後，沒想到反應頗為熱烈。麵包單價3元（人民幣，下同），運費卻要超過20元，這樣還是有朋友仍希望筆者代購，但考慮到麵包保質期短，最終沒有答應對方。對於朋友們對「陶吉吉麵包」的喜愛遠超想像，問起原因，其中一人回覆：「我愛陶喆，有關他的一切我都喜歡，更何況這麼可愛的麵包。」筆者仍好奇：「即使運費超過麵包單價5倍有餘？」朋友發來一條語音：「千金難買我開心。」

確實，如今「情緒價值」被屢屢提起，拍拖時希望對象能給到情緒價值、拆盲盒時從期待中獲取情緒價值、追星時也從偶像身上汲取情緒價值等等。或許「陶吉吉麵包」並不值幾多錢，但能讓人會心一笑、讓平凡的日子多一點趣味，這種小小的快樂正是「千金難求」。

文：尚東美

上 / 下一篇新聞

高中中史增「中共成立」「新時代」課題 歷史科香港史不再獨立成章 擬2027年推
高中中史增「中共成立」「新時代」課題 歷史科香港史不再獨立成章 擬2027年推
歷史科重設選修 中史科選修單元6變3
歷史科重設選修 中史科選修單元6變3
蔡若蓮：增收非本地生助吸教學人才
蔡若蓮：增收非本地生助吸教學人才
官方為IP估值 助科企獲銀行融資 首批物色中小企項目 冀建案例訂指引
官方為IP估值 助科企獲銀行融資 首批物色中小企項目 冀建案例訂指引
科企多持無形資產 估值案例不多
科企多持無形資產 估值案例不多
原授專利受外國認可 逾半申請非本地
原授專利受外國認可 逾半申請非本地
今午或掛3號波 中秋天氣料好轉
今午或掛3號波 中秋天氣料好轉
北環線啟動 古洞站料下月平頂 陳美寶：首階段「適時採用」內地團隊器械
北環線啟動 古洞站料下月平頂 陳美寶：首階段「適時採用」內地團隊器械
北都工作組首開會 甯漢豪明言冀簡化城規程序
北都工作組首開會 甯漢豪明言冀簡化城規程序
精進上訴續陳辭：屋署續牌規定欠透明
精進上訴續陳辭：屋署續牌規定欠透明
立選提名期出爐 立會10‧23結束
立選提名期出爐 立會10‧23結束
施駿興質疑偏頗申換法官 官指「亂扣帽」駁回
施駿興質疑偏頗申換法官 官指「亂扣帽」駁回
陸振中提定罪上訴 律政司申刑期覆核
陸振中提定罪上訴 律政司申刑期覆核
曾指非禮案主控嚎哭不專業 區院發文件澄清身分
曾指非禮案主控嚎哭不專業 區院發文件澄清身分
軍艦響號道別 市民維港送行
軍艦響號道別 市民維港送行
首8月打黑工拘近900人 鄧炳強：將針對僱主蒐證
首8月打黑工拘近900人 鄧炳強：將針對僱主蒐證
涉反修例兩社工復牌 許宗盛：倘不涉國安可予機會
涉反修例兩社工復牌 許宗盛：倘不涉國安可予機會
騙長津釘牌3年 謝世傑提申述
騙長津釘牌3年 謝世傑提申述
西貢獨立屋遭爆竊 失550萬元財物
西貢獨立屋遭爆竊 失550萬元財物
「短期就業欠樂觀」 電器工會：續不倡加薪
「短期就業欠樂觀」 電器工會：續不倡加薪
訛稱PayMe職員騙財 11人判囚 1人罪脫
訛稱PayMe職員騙財 11人判囚 1人罪脫
新東聯網首推遙距切片診斷 傳送電子圖像 病理醫生免跨院處理
新東聯網首推遙距切片診斷 傳送電子圖像 病理醫生免跨院處理
港車北上免申禁區紙 10‧20起實施
港車北上免申禁區紙 10‧20起實施
涉訛稱買樓自住騙按揭 警員夫婦控欺詐
涉訛稱買樓自住騙按揭 警員夫婦控欺詐
男子涉潛大廈偷鞋被擒
男子涉潛大廈偷鞋被擒
九市速遞：佛山燈會 復現Canton Disco
九市速遞：佛山燈會 復現Canton Disco
九市速遞：11市名廚聚中山 一桌11菜式賀國慶
九市速遞：11市名廚聚中山 一桌11菜式賀國慶
【Emily】橋嘴島國慶日4000遊人迫爆 綠色和平：多破壞生態行為 包括捉海星海膽
【Emily】橋嘴島國慶日4000遊人迫爆 綠色和平：多破壞生態行為 包括捉海星海膽
【Emily】未來科學大獎辦展回顧10年成果
【Emily】未來科學大獎辦展回顧10年成果
【Emily】Uber伙國泰 搭的士賺飛行里數
【Emily】Uber伙國泰 搭的士賺飛行里數
【Emily】財會收爐 會期批67項目共1268億元
【Emily】財會收爐 會期批67項目共1268億元