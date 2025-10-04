明報新聞網
港聞

港聞二

九市速遞：佛山燈會 復現Canton Disco

【明報專訊】中秋將至，鄰近佛山祖廟的嶺南新天地「新焺遊園」向來是北上賞燈好去處。其以佛山秋色為靈感，致敬佛山剪紙藝術，並將連續兩個月舉辦「賞燈、吃席、聽曲、切磋、趕集」系列活動，其中香港藝術家陳幼堅的作品《Canton Disco》在「賞燈」環節亮相。

瑞安房地產（0272）早前宣布將旗下「新天地XINTIANDI」品牌戰略升級，佛山的「嶺南天地」亦正式更名為「嶺南新天地」。新天地旗下的傳統節慶項目「新焺遊園」於9月28日至11月23日在嶺南新天地舉辦，是首次落地大灣區，包括「賞燈、吃席、聽曲、切磋、趕集」五類活動，既有傳統的醒獅巡遊、武術表演，亦有現代光影藝術裝置、搖滾粵語詩詞演唱，以及由年輕人主理的「嶺南好物墟市」。

瑞安新天地行政總裁張斌稱，作為大灣區的文化源頭，佛山原始真實地保留着最初的嶺南特色，「我們堅信只有立足本土、向下紮根，才能煥發在地的魅力」，希望活動能貫通中西文化、重塑中國傳統節日的儀式感。

「新焺遊園」開幕 賞燈好去處

「新焺遊園」中的「賞燈」包括香港藝術家陳幼堅的光影裝置《Canton Disco》。陳幼堅稱，自己父親來自南海，但他過去較少到佛山；他又十分欣賞嶺南新天地中的文物建築，「我很喜歡舊的事物，因為沒有過去就沒有現在、沒有將來」。他解釋，「Canton Disco」是1985年在尖沙嘴廣東道開業的著名舞廳，他當年有參與設計，「Canton Disco在世界紅極一時，影響整個流行文化，我這次來就像一個文化使者，將Canton Disco重現在大家身邊」。而其上的游泳運動員形象來自英國香煙「公仔紙」，亦借指過去廣東有人「游水落香港」。

除此之外，在嶺南新天地鐘樓下，還有澳門藝術家梁藍波的《幻彩·嶺南》沉浸式數字水墨生成影像藝術裝置，在簡氏別墅碉樓中則有《燈脈嶺南》非遺工藝展，打造在古建築中的藝術體驗。

