港聞

港聞二

【Emily】傑青推介港片港歌 兩人揀《食神》 《重慶森林》《海闊天空》各有兩票

【明報專訊】由國際青年商會中國香港總會主辦嘅「十大傑出青年選舉2025」得獎名單噚日出爐。今年主辦機構邀請得獎者各揀一首歌或一齣電影向遊客介紹香港吸引之處，會計界立法會議員黃俊碩同埋青年創業家廖舒衡不約而同揀咗電影《重慶森林》。黃俊碩覺得重慶大廈喺喧鬧都市之中保持特色，能夠吸引歐美文藝旅客探索香港嘅多元層次；廖舒衡就話電影「展現咗香港獨特氛圍，吸引遊客沉醉於浪漫與孤獨」。

葉鴻輝劉慕裳膺傑青

10個得獎者嚟自唔同領域，包括女子空手道個人形「世一」劉慕裳、港足門將葉鴻輝、羽毛球港隊前代表陳仁傑、風濕及臨牀免疫科醫生李曦、青年口琴家李俊樂、音樂人盧宜均、粵劇花旦林穎施、表達藝術治療師鄺文傑、青年創業家廖舒衡、執業資深會計師黃俊碩。

同樣有兩個傑青揀嘅電影係《食神》，其中一人係葉鴻輝，佢話香港係美食天堂，遊客可以品嘗各式美食；劉慕裳就話覺得電影展示香港美食同文化。大熱紀錄片《香港四徑大步走》亦有人推薦，李俊樂認為電影展示咗香港自然與城市美景，彰顯市民堅韌同多樣性。至於歌曲就有兩人推介Beyond嘅《海闊天空》。

大會亦邀請傑青寫低佢哋「最想做而未做到嘅事」，其中陳仁傑希望可以代表香港參與奧運同攞牌，佢話過去曾經同奧運差一步之遙，之後雖然打入世界前十，不過面對傷患，再度失落奧運。陳仁傑喺2009年曾晉身羽毛球男單世界排名第九，之後轉職體院教練，並喺舊年帶領港將喺巴黎殘奧奪銀，Emily就覺得，佢其實已經用另一個身分現實夢想。

