【Emily】傑青推介港片港歌 兩人揀《食神》 《重慶森林》《海闊天空》各有兩票

葉鴻輝劉慕裳膺傑青

10個得獎者嚟自唔同領域，包括女子空手道個人形「世一」劉慕裳、港足門將葉鴻輝、羽毛球港隊前代表陳仁傑、風濕及臨牀免疫科醫生李曦、青年口琴家李俊樂、音樂人盧宜均、粵劇花旦林穎施、表達藝術治療師鄺文傑、青年創業家廖舒衡、執業資深會計師黃俊碩。

同樣有兩個傑青揀嘅電影係《食神》，其中一人係葉鴻輝，佢話香港係美食天堂，遊客可以品嘗各式美食；劉慕裳就話覺得電影展示香港美食同文化。大熱紀錄片《香港四徑大步走》亦有人推薦，李俊樂認為電影展示咗香港自然與城市美景，彰顯市民堅韌同多樣性。至於歌曲就有兩人推介Beyond嘅《海闊天空》。

大會亦邀請傑青寫低佢哋「最想做而未做到嘅事」，其中陳仁傑希望可以代表香港參與奧運同攞牌，佢話過去曾經同奧運差一步之遙，之後雖然打入世界前十，不過面對傷患，再度失落奧運。陳仁傑喺2009年曾晉身羽毛球男單世界排名第九，之後轉職體院教練，並喺舊年帶領港將喺巴黎殘奧奪銀，Emily就覺得，佢其實已經用另一個身分現實夢想。