港聞

港聞二

兩軍艦今赴柬、泰、星 學員：將組織愛國者參觀

【明報專訊】解放軍海軍戚繼光艦及沂蒙山艦昨在昂船洲軍營第二日開放予公眾參觀，兩艦將於今日離港，前往柬埔寨、泰國和新加坡訪問。兩艦組成的艦艇編隊上月26日至本月8日執行遠海綜合實習任務，昨有受訪海軍學員透露，今次出海約一個月，實習過程鍛煉學員航海基本素養和天文、地文儀器操作等，抵達上述3國後會組織類似艦艇開放活動，組織一些華人華僑和海外愛國人士參加。

戚繼光艦和沂蒙山艦組成的海軍艦艇編隊共搭載1200名學員和官兵。海軍大連艦艇學院學員張子涵表示，在出訪其他國家的航程中，會根據航行海區來進行實際作業，例如測定天文氣象等工作，返航途中專業教員則依航行海區設計考試。同一學院的學員程嘉銘補充，今次實習任務屬於航海專業方面的培養，畢業前會再實習，被分派至不同的專業艦艇練習操作。

分享日常 稱六分儀觀測太陽「炫酷」

海軍潛艇學院學員李春良則稱，戚繼光艦為訓練艦，學員日常會在海圖作業室畫海圖，在飛行甲板以六分儀測太陽高度，形容穿救生衣、戴墨鏡、用六分儀觀測太陽高度的過程很「炫酷」。

粵學員首來港「像回家」 前晚甲板影煙花

艦上有來自廣東的學員，包括曾服役海軍部隊、2022年8月考入海軍潛艇學院的駱嘉毅，他形容今次來港好像「回家」。駱自言從小受香港文化影響，喜歡周星馳和陳奕迅，「Eason的歌基本每首都會唱」，少時收看TVB和珠江台，曾喜愛觀看律師題材的電視劇，如《壹號皇庭》等。今次是他首次來港，笑說「確實是有點晚」，但很榮幸第一次來港是由國家和海軍帶領。

駱嘉毅又說自己愛好攝影，日前自由外出時特意帶相機拍照，形容香港「隨處都出片」，並即場展示自己的照片；外出讓他感受到香港確是國際化大都市，經濟文化均很繁榮，其間他品嘗咖喱飯、菠蘿包和奶茶，均很可口。談及前晚煙花匯演，駱稱他晚上7時半已登甲板擺好攝影機準備拍攝，「戰友」紛對煙花與夜景驚歎，感受到本港濃濃國慶氛圍與港人愛國熱情。

