兩軍艦今赴柬、泰、星 學員：將組織愛國者參觀

戚繼光艦和沂蒙山艦組成的海軍艦艇編隊共搭載1200名學員和官兵。海軍大連艦艇學院學員張子涵表示，在出訪其他國家的航程中，會根據航行海區來進行實際作業，例如測定天文氣象等工作，返航途中專業教員則依航行海區設計考試。同一學院的學員程嘉銘補充，今次實習任務屬於航海專業方面的培養，畢業前會再實習，被分派至不同的專業艦艇練習操作。

分享日常 稱六分儀觀測太陽「炫酷」

海軍潛艇學院學員李春良則稱，戚繼光艦為訓練艦，學員日常會在海圖作業室畫海圖，在飛行甲板以六分儀測太陽高度，形容穿救生衣、戴墨鏡、用六分儀觀測太陽高度的過程很「炫酷」。

粵學員首來港「像回家」 前晚甲板影煙花

艦上有來自廣東的學員，包括曾服役海軍部隊、2022年8月考入海軍潛艇學院的駱嘉毅，他形容今次來港好像「回家」。駱自言從小受香港文化影響，喜歡周星馳和陳奕迅，「Eason的歌基本每首都會唱」，少時收看TVB和珠江台，曾喜愛觀看律師題材的電視劇，如《壹號皇庭》等。今次是他首次來港，笑說「確實是有點晚」，但很榮幸第一次來港是由國家和海軍帶領。

駱嘉毅又說自己愛好攝影，日前自由外出時特意帶相機拍照，形容香港「隨處都出片」，並即場展示自己的照片；外出讓他感受到香港確是國際化大都市，經濟文化均很繁榮，其間他品嘗咖喱飯、菠蘿包和奶茶，均很可口。談及前晚煙花匯演，駱稱他晚上7時半已登甲板擺好攝影機準備拍攝，「戰友」紛對煙花與夜景驚歎，感受到本港濃濃國慶氛圍與港人愛國熱情。