「綠置居2024」攪珠 1.2萬申請獲額外號碼

黃碧如：超額數十倍不代表成功

公屋聯會總幹事招國偉表示，今期並非超額認購最低一期，又稱上期長沙灣麗玥苑時超額認購約23倍，反映綠置居仍受歡迎。翻查資料，「綠置居2019」及「綠置居2022」超額認購分別為11.98倍及約12.2倍，均較今期低。

今期綠置居昨早舉行攪珠儀式決定揀樓次序，首10個號碼按序為62、66、08、32、82、76、52、39、19、44。今次接獲約3.6萬份申請，1.2萬份為新申請，約3萬份為家庭申請。至於今期設1050個配額予「家有長者」及「家有初生」申請者，房委會稱兩類申請表約1.6萬份，佔家庭申請約53%，預計今年第四季揀樓。

黃碧如主持攪珠儀式後會見傳媒時表示，申請數量受社會經濟、利息、社會氣氛等因素影響， 加上房委會過去數年推售很多單位，不少市民成功購入綠置居，形容是健康現象。她續稱，今次推售的宏緻苑位於成熟的社區，交通便利，相信很受市民歡迎。

九龍灣宏緻苑共有2576個單位，實用面積介乎約193至466平方呎。各申請類別經電腦按攪珠結果隨機排列的次序，今日上載至專用網頁，以及展示於觀塘綠置居售樓處、樂富房委會客戶服務中心、房委會屋邨辦事處等。申請者亦可致電房委會銷售熱線2712 8000查詢。