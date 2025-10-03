「綠置居2024」攪珠 1.2萬申請獲額外號碼

【明報專訊】「綠置居2024」昨日攪珠，房委會公布接獲約3.6萬份申請表，較上期約5.6萬份少35.7%。房委會亦首次為前兩次連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能購得單位的申請者，分派多一個抽籤號碼，今期綠置居約有1.2萬份申請獲發額外抽籤號碼。對於今期超額認購近13倍較高峰期33倍低，房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如稱不認為超額認購數十倍就代表項目成功，強調房委會目標是申請者能購入單位。
黃碧如：超額數十倍不代表成功
公屋聯會總幹事招國偉表示，今期並非超額認購最低一期，又稱上期長沙灣麗玥苑時超額認購約23倍，反映綠置居仍受歡迎。翻查資料，「綠置居2019」及「綠置居2022」超額認購分別為11.98倍及約12.2倍，均較今期低。
今期綠置居昨早舉行攪珠儀式決定揀樓次序，首10個號碼按序為62、66、08、32、82、76、52、39、19、44。今次接獲約3.6萬份申請，1.2萬份為新申請，約3萬份為家庭申請。至於今期設1050個配額予「家有長者」及「家有初生」申請者，房委會稱兩類申請表約1.6萬份，佔家庭申請約53%，預計今年第四季揀樓。
黃碧如主持攪珠儀式後會見傳媒時表示，申請數量受社會經濟、利息、社會氣氛等因素影響， 加上房委會過去數年推售很多單位，不少市民成功購入綠置居，形容是健康現象。她續稱，今次推售的宏緻苑位於成熟的社區，交通便利，相信很受市民歡迎。
九龍灣宏緻苑共有2576個單位，實用面積介乎約193至466平方呎。各申請類別經電腦按攪珠結果隨機排列的次序，今日上載至專用網頁，以及展示於觀塘綠置居售樓處、樂富房委會客戶服務中心、房委會屋邨辦事處等。申請者亦可致電房委會銷售熱線2712 8000查詢。