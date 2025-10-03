明報新聞網
港聞

港聞二

曾國衞：市民倘滿意現狀 投票反不多 「過去投票最多時，是香港最亂時」

【明報專訊】12月為立法會換屆選舉，政制及內地事務局長曾國衞（圖，資料圖片）昨到立法會簡報《施政報告》措施，有議員關注當局有否檢討近年選舉投票率較低原因。曾國衞稱難以歸納投票率高低的原因，「（2019年區議會選舉）過去投票最多的時候，是香港最亂的時候」，又說外地例子顯示當政府管治暢順、市民滿意現狀，反而不多人投票。

狄志遠問有否了解近年少投票成因

上屆立法會直選投票率為30.2%，2023年區議會直選投票率則為27.54%，同錄歷屆新低。新思維議員狄志遠昨於會上問，政府有否了解上屆立法會及區議會選舉投票率低的原因，例如移民、選舉安排不方便、市民對制度持「不同意見」因而不投票等，並詢問當局眼中理想的投票率。

李鎮強關注故障 曾：有多個備案

曾國衞重申，投票率受多方面因素影響，政府無「硬指標」；又說難歸納投票率高低的原因，稱過往投票率最高的時候，反而「是香港最亂的時候」，而有外地例子顯示當政局穩定、市民滿意現狀，反而投票率不會「直上」、投票者減少，因此「投票率是否代表（市民）對政府的信任，我覺得未必可以一概而論」。同時他補充，政府重視市民參與，將積極宣傳選舉，亦會令選舉安排更方便。

有議員關注選舉具體運作，自由黨李鎮強提及前年區選因電子選民登記冊系統故障，導致投票時間順延。曾國衞強調，當局後備方案「不止一個兩個」，若系統故障，有另一系統承接原本的工作，又稱目前壓力測試效果理想。另外，今屆立法會功能界別選舉將引入電子點票，民建聯陳勇關注相關系統運作效率，曾國衞稱上月的選委會補選使用新的電子點票機，點票過程有序，當局正梳理當天情况。

相關字詞﹕投票率 曾國衞 立法會選舉

