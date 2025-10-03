明報新聞網
港聞

港聞二

科大揭阿茲海默惡化關鍵 攜H157Y遺傳變異風險更高 中國人群發生率超歐4倍

【明報專訊】科大研究團隊首次證實，一種遺傳變異「TREM2 H157Y」會顯著增加中國人群患阿茲海默症（AD）的風險。研究發現，攜帶該遺傳變異的AD患者病情惡化更快，由輕度變成重度認知障礙的時間為約3至5年，較非攜帶者約6至8年快，腦萎縮也更嚴重。領導研究的科大校長葉玉如表示，如帶有該遺傳變異，患病風險亦較高，冀今次研究可協助制訂個人化疾病管理方案，並為開發藥物提供基礎。

阿茲海默症是導致認知障礙的主因，科大2020年已發現H157Y遺傳變異影響病人認知行為，其後開展深入研究，並與中大內科及藥物治療學系教授郭志銳合作，於本地招募6個帶有H157Y遺傳變異的AD患者及其家庭做對照研究，昨日在記者會公布結果。

結果發現，阿茲海默症患者當中，帶H157Y遺傳變異者的早期病情惡化更快、腦萎縮更嚴重。

每200中國患者 1有變異

領導研究的科大校長、神經生物學家葉玉如表示，H157Y遺傳變異會令患者TREM2蛋白含量降低，影響這種蛋白清除大腦澱粉樣蛋白斑塊的正常作用，令病人患上AD的風險增加。她說，H157Y遺傳變異常見於中國人群，約200名中國AD患者就有一人帶有該遺傳變異，發生頻率為歐洲人群的5倍，而且若有該遺傳變異，患病風險亦較高。

這是有關H157Y遺傳變異的研究首次於中國人群進行，科大團隊研究論文指出，同時帶有「TREM2 H157Y」及APOEε4風險因子的患者，AD發病進展會較迅速。研究論文共同第一作者、醫生區淑惠表示，帶有H157Y的病人由出現輕度認知障礙到重度認知障礙的時間為約3至5年，無H157Y的病人則為6至8年。

研究論文亦引述3兄弟個案，他們同時帶有遺傳變異H157Y，以及APOEε3ε4基因型，其中兩名兄長已確診。大哥66歲起出現記憶力減退，68歲確診阿茲海默症，其後病情快速惡化，開始無法辨認家居、洗澡需協助，又出現易怒、行為失控等症狀。確診後6年，他被診斷出有嚴重阿茲海默症，76歲已臥牀及無法溝通。

協助科大研究的郭志銳說，為6名有該遺傳變異的患者家庭做研究時發現，患者家人不少均有早期認知障礙問題。

科大校長：冀助開發新藥

葉玉如表示，希望繼續做追蹤研究，更了解AD發病過程，以及如何利用血液中的「生物標誌物」追蹤疾病。她說目前已有藥廠研發TREM2治療藥物，相信將來會有藥廠就遺傳變異審視治療方法，希望今次研究可協助制定個人化疾病管理方案，並為開發藥物提供科學基礎。科大生命科學部研究教授傅潔瑜指出，未來追蹤研究對象包括AD患者的未發病家人。

