港聞

港聞二

貪玩稱謝霆鋒啟德騷有炸彈 女子10次報假案囚8月8周

【明報專訊】28歲女子一周內先後10次向警方「報假案」，包括今年5月謝霆鋒尾場演唱會開騷前，五度虛報場內發現可疑炸彈，其後向警方報失個人手機，以及四度「舉報」一名男導師窺淫及盜竊，她被捕後向警方表示因貪玩犯案。被告昨在觀塘裁判法院承認「向他人傳達有炸彈的虛假消息」、「企圖明知地誤導警務人員」及「虛報有人犯罪」共10罪，署理主任裁判官直斥被告行為不負責，浪費警力及公帑，判囚8個月8周。

根據被告廖芷筠（現年28歲）的承認案情，今年4月27日廖在謝霆鋒演唱會開始前，由下午2時42分至5時38分，五度虛報在啟德主場館2樓廁所及貴賓室發現可疑炸彈。

另訛稱導師偷拍盜竊

廖在首4次報案，以假名或匿名方式經電子報案中心舉報，最後一次則致電牛頭角警署報案室，報稱在啟德主場館2樓廁所發現一袋白色粉末，紙盒寫有「炸彈」二字。警方掃蕩整棟大樓並無發現。被告同晚向警方報稱遺失一部iPhone 16 Pro。

警方另發現，被告在4月26日及5月2日先後4次舉報有人犯罪，指何文田一間音樂學院的男導師偷拍她及盜竊她財物。警方調查後沒有發現，並循報案人的電話號碼及IP位址追查到被告家人，被告父親確認該電話號碼使用者是被告。被告被捕後在警誡下稱，她一時貪玩才虛報炸彈及有人犯罪，報失手機是想轉移警方視線。

被告屬初犯。辯方昨日求情稱，被告是高級文憑畢業，任職接待員，月薪1.4萬元，自知罪責嚴重，冀法庭考慮被告並非在社交平台散播謠言，無造成公眾恐慌，亦沒導致演唱會中止。

署理主任裁判官梁嘉琪判刑稱，當日演唱會可容納4萬名觀眾，被告身為成年人，有工作經歷及學歷背景，必然預見其行為帶來的後果，她浪費警力及公帑，影響公眾，而且是連續犯案；由於案件嚴重，判監是唯一合適選項，判囚8個月8周。

【案件編號：KTCC 854/25】

