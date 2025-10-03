Waterbomb延期 有內地客棄來港

社交平台轉讓住宿預訂

主辦單位「PULSE KINGDOM」及「PULSE RECREATION」前日宣布，在可預見的惡劣天氣下，大型戶外活動舞台搭建、音響燈光設備及臨時結構面臨「嚴峻的安全挑戰」，對觀眾、藝人及所有工作人員構成潛在風險，亦須遵從政府因應極端天氣實施的場地安全規範調整，經評估後認為延期是「唯一負責任的行動」。聲明無言明具體延期日期，稱正與各單位協調，爭取盡快確定新的活動日期，並就延期致歉，觀眾可透過購票平台申請全額退款，流程稍後公布。

有網民在內地社交平台小紅書說，「不容易搶到的票，自己取消了」；亦有網民形容「這就是水逆（水星逆行，可解讀為諸事不順）」，批評延期打亂黃金周來港計劃。

韓國戶外玩水音樂節WATERBOMB去年6月首度在香港西九舉行，首天演出即遇熱帶氣旋「馬力斯」襲港，被觀眾批評安排混亂。有網民昨在社交平台質疑，「上年超級大雨個活動都繼續」，另有網民擔心原定安排出演的男團「NCT 127」今年未必再有檔期。此外，今年WATERBOMB香港站原定亦邀請了韓流天王Rain、女團Kep1er、女歌手權恩妃、李泳知，以及本地MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、女團COLLAR等演出。