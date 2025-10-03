1號波擬夜掛 單年氣旋警告勢新高 「麥德姆」逼近 明晝或升級

翻查紀錄，倘今晚掛「1號波」，麥德姆將會是今年第12個熱帶氣旋影響本港而天文台發出警告信號，打破1946年以來一年發出熱帶氣旋警告信號次數最高紀錄。隨着下周初麥德姆遠離及逐漸消散，下周一（6日）中秋節及翌日廣東沿岸天色好轉，市民仍有機會於中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮。

周六晚颱風級 周日凌晨最近

根據天文台昨晚預測，熱帶風暴麥德姆今日日間橫過呂宋，並增強為強烈熱帶風暴，晚上進入本港800公里範圍；之後繼續向西北偏西移動，增強為颱風，明晚闖入本港400公里範圍，橫過南海中北部，隨後大致移向雷州半島至海南島東部一帶。

天文台預測，麥德姆周日（5日）凌晨將在本港西南約300公里外掠過，中心風力增至每小時145公里；天文台預測當日大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，吹東至東南5至6級風，初時離岸及高地間中8級，達烈風程度。

內地中央氣象台預計，麥德姆今晚會進入南海東部海面，之後逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近。

隨着麥德姆進一步靠近，天文台預測明日及周日華南沿岸驟雨逐漸增多，風勢頗大，海有大浪及湧浪；適逢周末期間接近天文大潮，若麥德姆最接近香港的時間配合漲潮（周日早上約7時），並以較高強度橫過南海北部，不排除香港部分沿岸低漥地區會受風暴潮影響，呼籲市民做好防水浸措施。

天文台指出，踏入10月，西北太平洋及南海的熱帶氣旋活動仍活躍，10月打風並不罕見；至於中秋節前後打風亦時有發生，翻查紀錄，1946至2024年共有9次熱帶氣旋警告在「迎月」或中秋節當日生效，大多是1號或3號信號；上一次是2016年，熱帶氣旋「莫蘭蒂」於中秋節期間影響本港，天文台於「迎月」和中秋節當日發出1號戒備信號。