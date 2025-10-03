明報新聞網
港聞

港聞二

1號波擬夜掛 單年氣旋警告勢新高 「麥德姆」逼近 明晝或升級

【明報專訊】位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋「麥德姆」今日橫過呂宋，進入本港800公里範圍，天文台考慮今晚發出一號戒備信號。據天文台昨晚8時預測，麥德姆明日會移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶並逐漸增強為颱風，天氣漸轉不穩，天文台會視乎麥德姆與珠江口距離、強度及本地風力，評估明日日間是否改發更高熱帶氣旋警告信號。

翻查紀錄，倘今晚掛「1號波」，麥德姆將會是今年第12個熱帶氣旋影響本港而天文台發出警告信號，打破1946年以來一年發出熱帶氣旋警告信號次數最高紀錄。隨着下周初麥德姆遠離及逐漸消散，下周一（6日）中秋節及翌日廣東沿岸天色好轉，市民仍有機會於中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮。

周六晚颱風級 周日凌晨最近

根據天文台昨晚預測，熱帶風暴麥德姆今日日間橫過呂宋，並增強為強烈熱帶風暴，晚上進入本港800公里範圍；之後繼續向西北偏西移動，增強為颱風，明晚闖入本港400公里範圍，橫過南海中北部，隨後大致移向雷州半島至海南島東部一帶。

天文台預測，麥德姆周日（5日）凌晨將在本港西南約300公里外掠過，中心風力增至每小時145公里；天文台預測當日大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，吹東至東南5至6級風，初時離岸及高地間中8級，達烈風程度。

內地中央氣象台預計，麥德姆今晚會進入南海東部海面，之後逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近。

隨着麥德姆進一步靠近，天文台預測明日及周日華南沿岸驟雨逐漸增多，風勢頗大，海有大浪及湧浪；適逢周末期間接近天文大潮，若麥德姆最接近香港的時間配合漲潮（周日早上約7時），並以較高強度橫過南海北部，不排除香港部分沿岸低漥地區會受風暴潮影響，呼籲市民做好防水浸措施。

天文台指出，踏入10月，西北太平洋及南海的熱帶氣旋活動仍活躍，10月打風並不罕見；至於中秋節前後打風亦時有發生，翻查紀錄，1946至2024年共有9次熱帶氣旋警告在「迎月」或中秋節當日生效，大多是1號或3號信號；上一次是2016年，熱帶氣旋「莫蘭蒂」於中秋節期間影響本港，天文台於「迎月」和中秋節當日發出1號戒備信號。

