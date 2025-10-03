明報新聞網
港聞

港聞一

城巴前線員工加薪2.5% 追溯至上月

【明報專訊】繼九巴及龍運上月26日宣布全體員工本年度加薪2.5%，城巴昨宣布2026年度前線員工整體加薪2.5%，並向合資格前線員工提供不少於600元的加薪保障，追溯期至今年9月1日。

城巴表示，與勞資協商會及工會代表就薪酬調整持續交流，至昨日達成共識，2026年度前線員工將加薪2.5%，並為車長及非督導級前線員工提供不少於600元的加薪保障。

而督導級前線員工經工作表現評核合格後，基本薪酬同樣上調2.5%或不低於600元，並與其他前線員工的加薪提前一季生效，追溯期至今年9月1日。

城巴稱，制定薪酬調整方案時已綜合考慮多項因素，包括整體勞動市場薪酬調整趨勢、消費物價指數變動、公司營運挑戰及業務收入等，期望藉年度薪酬調整鞏固團隊士氣。

工會兩要求 助理站長坐正追溯期提前

城巴感謝團隊努力，特別是過去一年努力迎接各項機遇、推進新能源及旅遊業務，同時在極端天氣過後竭力恢復班次，為市民服務。

汽車交通運輸業總工會城巴分會昨於社交平台貼出相關通告，除交代年度加薪安排，也提到兩項要求，一是要求城巴將現職助理站長統一晉升正站長，工會引述城巴稱將積極考慮有關建議；二是要求明年討論2027年度薪酬調整時，將追溯期由9月1日提早至6月1日。

相關字詞﹕加薪 九巴 城巴

遊日可八達通付款 泰韓後又一國 稱實時優惠匯率無手續費 可雙向掃碼
1號波擬夜掛 單年氣旋警告勢新高 「麥德姆」逼近 明晝或升級
Waterbomb延期 有內地客棄來港
貪玩稱謝霆鋒啟德騷有炸彈 女子10次報假案囚8月8周
年初7警洗錢案新進展 女警被捕與男警合控欺詐
曾墮騙案 內地生涉扮公安行騙被捕
科大揭阿茲海默惡化關鍵 攜H157Y遺傳變異風險更高 中國人群發生率超歐4倍
儲1000患者數據 生物樣本庫助研究
港大研強效新藥 抗多種冠狀病毒
精進除名上訴 批屋宇署欠解釋 稱3工殤只1被署方提控 無證據有管理漏洞
灣仔北都館煞停 「非合適推行時機」
運家俬貨車着火 銅鑼灣大廈熏黑
大坑西案多一人和解
客貨車檢值1.46億可卡因 司機涉為3.5萬代運
入境處助理涉襲擊、虐兒 控方撤一罪加5罪
曾國衞：市民倘滿意現狀 投票反不多 「過去投票最多時，是香港最亂時」
「綠置居2024」攪珠 1.2萬申請獲額外號碼
兩軍艦今赴柬、泰、星 學員：將組織愛國者參觀
理大康復系師生支援 全運港將：放心爭標
訛稱營運19店申抗疫基金 保安員認企圖欺詐還押
龍運巴士東涌奪命車禍傷者索償
潮行GBA：西泠金石 穗展曬冷
灣區手記：恃弱凌強 ／文：尚東美
【Emily】傑青推介港片港歌 兩人揀《食神》 《重慶森林》《海闊天空》各有兩票
【Emily】政府內部通告：「內地」英文統一用Chinese mainland
【Emily】科學館新展萬物有靈 探索多元智慧展萬象
【Emily】千架無人機砌國旗賀國慶
