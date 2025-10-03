城巴前線員工加薪2.5% 追溯至上月

城巴表示，與勞資協商會及工會代表就薪酬調整持續交流，至昨日達成共識，2026年度前線員工將加薪2.5%，並為車長及非督導級前線員工提供不少於600元的加薪保障。

而督導級前線員工經工作表現評核合格後，基本薪酬同樣上調2.5%或不低於600元，並與其他前線員工的加薪提前一季生效，追溯期至今年9月1日。

城巴稱，制定薪酬調整方案時已綜合考慮多項因素，包括整體勞動市場薪酬調整趨勢、消費物價指數變動、公司營運挑戰及業務收入等，期望藉年度薪酬調整鞏固團隊士氣。

工會兩要求 助理站長坐正追溯期提前

城巴感謝團隊努力，特別是過去一年努力迎接各項機遇、推進新能源及旅遊業務，同時在極端天氣過後竭力恢復班次，為市民服務。

汽車交通運輸業總工會城巴分會昨於社交平台貼出相關通告，除交代年度加薪安排，也提到兩項要求，一是要求城巴將現職助理站長統一晉升正站長，工會引述城巴稱將積極考慮有關建議；二是要求明年討論2027年度薪酬調整時，將追溯期由9月1日提早至6月1日。