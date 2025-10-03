遊日可八達通付款 泰韓後又一國 稱實時優惠匯率無手續費 可雙向掃碼

八達通近年積極拓展跨境支付，已與泰國PromptPay、韓國ZeroPay、微信支付等合作，掃描商戶二維碼便可將八達通銀包餘額兌換成當地貨幣支付。八達通最新連接日本PayPay，稱PayPay為日本最大流動支付平台，用戶逾7000萬，等於日本一半人口，去年全年當地交易宗數達78億，在當地電子支付市佔率達三分之二。

指PayPay市佔2/3 需升級八達通銀包綁手機

市民需先在八達通App通過電話號碼、電郵及身分證文件等驗證，將八達通銀包升級至Plus或Pro，再綁定手機八達通，便可用PayPay支付。視乎當地商戶收款方式，市民可掃描商戶PayPay二維碼，或經App內「旅遊專頁」展示PayPay二維碼付款，系統會顯示實時匯率並以港元支付，毋須手續費。客戶可自選從手機八達通或八達通銀包扣款，手機八達通每次及每日限額分別3000及1萬元，八達通銀包Plus每次及每日限額6000元，Pro則每次及每日限額3萬元。如手機八達通及八達通銀包餘額不足，可即時在八達通App以轉數快、銀行App等增值。

自言平信用卡3% 場景多過西瓜

八達通零售業務及合作伙伴總經理黎家聰稱，日本PayPay商戶逾數百萬，覆蓋連鎖電器店、藥妝店、百貨公司、便利店、餐廳甚至的士等。被問到八達通PayPay相比日本西瓜卡（Suica）、信用卡及其他電子錢包有何優勢，黎稱西瓜卡應用場景較PayPay少，且需增值才能使用，八達通即時以港元支付但不收跨境手續費，「一定比其他支付方式平好多」，相信可較信用卡節省2%至3%，較其他電子錢包亦節省1%至1.5%。黎稱，八達通參考銀行批發匯率，頻繁更新，相信具競爭力。

翻查資料，AlipayHK 2020年起與PayPay合作，同樣透過掃碼以港元實時匯率付款，對比八達通與AlipayHK連結PayPay、西瓜卡及信用卡，前兩者均由港元實時兌款，後兩者則可以日圓付款。至於信用卡設海外簽帳手續費，但部分信用卡免手續費或提供回贈。AlipayHK除可用付款，亦支援日本叫車、租車及購買日本鐵路和新幹線車票（見表）。

黎補充，據他了解，其他電子錢包與PayPay合作只限顧客掃商戶的碼付款，八達通與PayPay合作可雙向掃碼；而日本商戶其實較多掃描顧客二維碼收款。AlipayHK昨補充，除與PayPay合作，日本逾300萬商戶已直接接入Alipay+，用Alipay HK可雙向掃碼付款。

黎稱，八達通與PayPay合作未覆蓋網購網上支付，但正規劃研究中。至於用八達通PayPay支付如何退稅，黎稱與其他支付方式一樣，展示單據及八達通App帳戶名即可，市民可更改帳戶名稱至與護照一樣。

預告伙松本清西武推折扣 下月送機票

八達通市場推廣、傳訊及數據總監吳雪虹預告，將與日本商戶合作推折扣優惠券，包括藥妝店松本清、西武百貨、電器店BicCamera等，下月中亦公布回贈優惠及送出30張免費雙人日本來回機票。

