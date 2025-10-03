兩案原告均為香港平民屋宇有限公司，被告分別為黃錫添及趙慶嬋。趙慶嬋昨沒到庭，黃錫添則在無法律代表下自行應訊。

官准撤訟 不作訟費命令

黃錫添一案中，陳官要求雙方確認同意傳票內容，包括黃錫添同意向原告交出大坑西邨民利樓單位，而雙方的和解協議不會影響原告未來審訊，以及雙方不需法庭作訟費命令。原告及黃均同意上述內容，原告亦確認黃已交出單位。

原告續稱，黃沒提出反申索，現申請正式終止訴訟，陳官批准。黃問「（是否）冇任何訟費㗎喇？」陳官說，根據雙方申請，法庭不需頒下訟費命令，至於黃與原告協議的其他條件則「係你哋自己嘅事」。

另一被告缺席 需待表態押後下周

法庭之後處理趙慶嬋案。原告稱趙沒到庭，但原告已向趙送達傳票，希望昨日可處理本案。陳官認為「除咗（趙）簽名之外，都要佢同意及接受，（本案決定）要係喺（雙方）同意之下發生嘅事情」，將案件押後至10月9日再提訊。

【案件編號：DCCJ 5579/23、2496/24】