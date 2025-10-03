明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大坑西案多一人和解

【明報專訊】石硤尾大坑西邨將清拆重建，負責管理的香港平民屋宇有限公司民事控告拒絕遷出的居民，當中兩案昨於區院提訊。其中一名男被告已與平民屋宇和解並交出單位，法官陳錦泉批准終止訴訟。另一被告昨缺席提訊，陳官稱須等待該居民到庭確認其對本案傳票意向，將案件押後至10月9日再提訊。

兩案原告均為香港平民屋宇有限公司，被告分別為黃錫添及趙慶嬋。趙慶嬋昨沒到庭，黃錫添則在無法律代表下自行應訊。

官准撤訟 不作訟費命令

黃錫添一案中，陳官要求雙方確認同意傳票內容，包括黃錫添同意向原告交出大坑西邨民利樓單位，而雙方的和解協議不會影響原告未來審訊，以及雙方不需法庭作訟費命令。原告及黃均同意上述內容，原告亦確認黃已交出單位。

原告續稱，黃沒提出反申索，現申請正式終止訴訟，陳官批准。黃問「（是否）冇任何訟費㗎喇？」陳官說，根據雙方申請，法庭不需頒下訟費命令，至於黃與原告協議的其他條件則「係你哋自己嘅事」。

另一被告缺席 需待表態押後下周

法庭之後處理趙慶嬋案。原告稱趙沒到庭，但原告已向趙送達傳票，希望昨日可處理本案。陳官認為「除咗（趙）簽名之外，都要佢同意及接受，（本案決定）要係喺（雙方）同意之下發生嘅事情」，將案件押後至10月9日再提訊。

【案件編號：DCCJ 5579/23、2496/24】

相關字詞﹕和解協議 區域法院 民事訴訟 大坑西邨重建 平民屋宇有限公司

上 / 下一篇新聞

遊日可八達通付款 泰韓後又一國 稱實時優惠匯率無手續費 可雙向掃碼
遊日可八達通付款 泰韓後又一國 稱實時優惠匯率無手續費 可雙向掃碼
城巴前線員工加薪2.5% 追溯至上月
城巴前線員工加薪2.5% 追溯至上月
1號波擬夜掛 單年氣旋警告勢新高 「麥德姆」逼近 明晝或升級
1號波擬夜掛 單年氣旋警告勢新高 「麥德姆」逼近 明晝或升級
Waterbomb延期 有內地客棄來港
Waterbomb延期 有內地客棄來港
貪玩稱謝霆鋒啟德騷有炸彈 女子10次報假案囚8月8周
貪玩稱謝霆鋒啟德騷有炸彈 女子10次報假案囚8月8周
年初7警洗錢案新進展 女警被捕與男警合控欺詐
年初7警洗錢案新進展 女警被捕與男警合控欺詐
曾墮騙案 內地生涉扮公安行騙被捕
曾墮騙案 內地生涉扮公安行騙被捕
科大揭阿茲海默惡化關鍵 攜H157Y遺傳變異風險更高 中國人群發生率超歐4倍
科大揭阿茲海默惡化關鍵 攜H157Y遺傳變異風險更高 中國人群發生率超歐4倍
儲1000患者數據 生物樣本庫助研究
儲1000患者數據 生物樣本庫助研究
港大研強效新藥 抗多種冠狀病毒
港大研強效新藥 抗多種冠狀病毒
精進除名上訴 批屋宇署欠解釋 稱3工殤只1被署方提控 無證據有管理漏洞
精進除名上訴 批屋宇署欠解釋 稱3工殤只1被署方提控 無證據有管理漏洞
灣仔北都館煞停 「非合適推行時機」
灣仔北都館煞停 「非合適推行時機」
運家俬貨車着火 銅鑼灣大廈熏黑
運家俬貨車着火 銅鑼灣大廈熏黑
客貨車檢值1.46億可卡因 司機涉為3.5萬代運
客貨車檢值1.46億可卡因 司機涉為3.5萬代運
入境處助理涉襲擊、虐兒 控方撤一罪加5罪
入境處助理涉襲擊、虐兒 控方撤一罪加5罪
曾國衞：市民倘滿意現狀 投票反不多 「過去投票最多時，是香港最亂時」
曾國衞：市民倘滿意現狀 投票反不多 「過去投票最多時，是香港最亂時」
「綠置居2024」攪珠 1.2萬申請獲額外號碼
「綠置居2024」攪珠 1.2萬申請獲額外號碼
兩軍艦今赴柬、泰、星 學員：將組織愛國者參觀
兩軍艦今赴柬、泰、星 學員：將組織愛國者參觀
理大康復系師生支援 全運港將：放心爭標
理大康復系師生支援 全運港將：放心爭標
訛稱營運19店申抗疫基金 保安員認企圖欺詐還押
訛稱營運19店申抗疫基金 保安員認企圖欺詐還押
龍運巴士東涌奪命車禍傷者索償
龍運巴士東涌奪命車禍傷者索償
潮行GBA：西泠金石 穗展曬冷
潮行GBA：西泠金石 穗展曬冷
灣區手記：恃弱凌強 ／文：尚東美
灣區手記：恃弱凌強 ／文：尚東美
【Emily】傑青推介港片港歌 兩人揀《食神》 《重慶森林》《海闊天空》各有兩票
【Emily】傑青推介港片港歌 兩人揀《食神》 《重慶森林》《海闊天空》各有兩票
【Emily】政府內部通告：「內地」英文統一用Chinese mainland
【Emily】政府內部通告：「內地」英文統一用Chinese mainland
【Emily】科學館新展萬物有靈 探索多元智慧展萬象
【Emily】科學館新展萬物有靈 探索多元智慧展萬象
【Emily】千架無人機砌國旗賀國慶
【Emily】千架無人機砌國旗賀國慶