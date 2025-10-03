灣仔北都館煞停 「非合適推行時機」

實地設展廳 聚焦招商引資

樓高3至4層的「大型建設計劃展館」原擬今年動工，最快2027年啟用。發展局昨於社交平台稱，目前北都重點工作是引進企業參與建設、促成產業進駐，有需要讓各界人士實地了解北都，有效做法是把展示設施設於現場；土拓署已在新發展區設社區聯絡中心、加入展覽場地，例如將於洪水橋、古洞北社區聯絡中心、河套「科創築城館」設展覽區，介紹北都規劃和最新發展。

議員支持 稱財赤下不划算

有議員認同煞停項目。實政圓桌議員田北辰認為，現屆政府不再推動交椅洲，展館只剩「十劃得一兩撇」的北都，「搞咁大壇嘢」不太划算，加上政府財政情况，暫緩建館「非常正確」。民建聯議員劉國勳稱位於中環的「展城館」亦有介紹北都，且目前北都更需招商引資，可待建設成熟後再考慮設展館。

發展局去年10月就展館向立法會申請撥款時，與新田科技城300億元撥款綑綁申請，當時有議員爭議造價過高、浪費黃金地段，隨後當局改為獨立申請撥款。發展局長甯漢豪曾稱展館樓面平均建造費與其他政府建築相若，希望2027年啟用，但屆時北都仍有工程，故灣仔北較合適。