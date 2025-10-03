灣仔北都館煞停 「非合適推行時機」

【明報專訊】發展局擬於灣仔北海濱用地興建「大型建設計劃展館」介紹北部都會區及交椅洲人工島等基建，料造價約6億至7億元，引發爭議。發展局稱，聽取社會和立法會意見、考慮工作及資源調配優次後，現階段「非適合時機」推行，將繼續在北都現場設立實體展廳，聚焦目前招商引資的目標。有議員認為交椅洲項目已擱置，展館內容不多、項目不划算，支持叫停。
實地設展廳 聚焦招商引資
樓高3至4層的「大型建設計劃展館」原擬今年動工，最快2027年啟用。發展局昨於社交平台稱，目前北都重點工作是引進企業參與建設、促成產業進駐，有需要讓各界人士實地了解北都，有效做法是把展示設施設於現場；土拓署已在新發展區設社區聯絡中心、加入展覽場地，例如將於洪水橋、古洞北社區聯絡中心、河套「科創築城館」設展覽區，介紹北都規劃和最新發展。
議員支持 稱財赤下不划算
有議員認同煞停項目。實政圓桌議員田北辰認為，現屆政府不再推動交椅洲，展館只剩「十劃得一兩撇」的北都，「搞咁大壇嘢」不太划算，加上政府財政情况，暫緩建館「非常正確」。民建聯議員劉國勳稱位於中環的「展城館」亦有介紹北都，且目前北都更需招商引資，可待建設成熟後再考慮設展館。
發展局去年10月就展館向立法會申請撥款時，與新田科技城300億元撥款綑綁申請，當時有議員爭議造價過高、浪費黃金地段，隨後當局改為獨立申請撥款。發展局長甯漢豪曾稱展館樓面平均建造費與其他政府建築相若，希望2027年啟用，但屆時北都仍有工程，故灣仔北較合適。