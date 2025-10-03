訛稱營運19店申抗疫基金 保安員認企圖欺詐還押

被告半身不遂 紙筆答辯

辯方表示，認罪被告唐康繼（現年53歲）因病而半身不遂並無法說話。被告其後獲准以紙筆答辯。控方指出，本案曾三度擱置審期，原因包括被告健康不適合答辯。被告於案件昨日開審前認罪。

案情指出，政府於2020年實施防疫抗疫基金下的紓困措施，即「零售業資助計劃」及「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」。

「零售業計劃」規定，申請人的商店須於2020年1月1日前已開業。被告以兩所名叫「六月茶」的茶葉零售業務經營人身分提交兩項申請，報稱於2019年12月5日開始經營，店舖在屯門及尖沙嘴。審批申請的職員認為被告提交的店舖照片與真實零售店不相似，故拒絕其申請。調查發現，被告於2020年4月才以「六月茶」名義註冊業務，更用在其家中搜獲的八達通卡偽造貨品交易紀錄。

偽造租約 八達通假交易

資助倘獲批可得186萬

「美容院計劃」規定，申請人的業務須於2020年4月10日前已營運。被告同年5月17日為17間名為「六月茶」的美甲店提交申請。調查發現，被告偽造員工薪金紀錄，又用其他人的店舖門面照片提交申請，17間店均用同一張照片。他的「店舖」中，有6間店的租約為偽造；3間的租約於同年4月10日或之後才生效；5間的用電量極少；兩間店內沒任何美甲用品。由於申請有可疑，被告須接受審核。

被告於2020年7月被捕，在警誡錄影會面承認提交該19項申請。若申請獲批，被告可獲186萬元資助。

【案件編號：DCCC 489/21】