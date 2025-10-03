明報新聞網
港聞

港聞二

理大康復系師生支援 全運港將：放心爭標

【明報專訊】第15屆全國運動會尚有37日開幕，理工大學康復治療科學系師生一年前組成40多人團隊，分別支援港隊男女子手球、棒球、體操及柔道隊制定一系列運動物理治療，包括賽前個人化表現評估與分析等。即將出戰男子手球的港隊隊長謝永輝說，以往球隊通常自行備戰，又自嘲「以往出戰亞運唔使打都知道係輸」，但獲理大團隊協助後，團隊成員非常清楚球員的狀態及傷患，形容目前「放心交畀佢哋」，可專注訓練及比賽，目標三甲。

手球非精英項目 隊員以往靠自己

支援團隊由理大康復治療科學系副系主任及教授符少娥帶領，成員包括9名康復治療科學系教員和校友及逾30名物理治療本科和碩士生，每項運動支援隊由5至6人組成。團隊一年前已為5隊港隊及廣東省乒乓球隊和劍擊隊制定運動物理治療支援。

曾多次率團支援京奥等賽事的符少娥稱，團隊一年前已籌備，幫助運動員提升表現及減低受傷風險，包括評估較易受傷位置、有傷患運動員提供康復治療，協助恢復。

謝永輝稱，手球非體院精英運動項目，以往沒有治療團隊，加上隊員平日忙於訓練及工作，故通常都是自行備戰，有時要自行尋物理治療師，形容是「摸着石頭過河」。他稱腳部關節傷患多，以往比賽時才首次接觸治療團隊講述傷患，惟對方短時間內難了解各運動員特性，當對方為他包紮運動貼布後，若感不適，「會直接拆咗佢」。

謝形容獲理大團隊協助以來，團隊已非常清楚其傷患情况，會嘗試不同包紮方法，他現時非常放心專注訓練及比賽；理大團隊會催促球員定期接受檢查，甚至直接在球場出現，球員可即時向團隊反映傷患情况，有利備戰。

謝永輝稱，球隊甚少提早一年備戰，亦未曾在主場參與大型運動會，「以往出戰亞運唔使打都知輸」，但現時感覺不同，認為球隊有機會取得佳績，目標三甲。他說，運動員賽前一個月的心態普遍是加強訓練，但團隊指出只需維持正常強度便可維持狀態，並能以更放鬆心情應戰。

學者：主場毋須舟車勞頓 有利復原

男子手球港隊將於啟德體藝館主場出擊，理大康復治療科學系實務助理教授方浩錤指出，一般人搭飛機或長途車會腰痠背痛，港隊坐擁主場優勢，毋須外出作賽，有利身體復原。方又稱，團隊已與運動員建立朋友關係，只需問問運動員「你好嗎？」等簡單問題便可得悉其狀態、問題和需要，稱港隊成員狀態非常好，已準備就緒。

明報記者

