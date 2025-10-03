明報新聞網
潮行GBA：西泠金石 穗展曬冷

【明報專訊】有百年歷史的西泠印社是中國研究金石篆刻的學術團體，被譽為「天下第一名社」，近期首次將大量金石、書畫、篆刻館藏帶到廣州，於廣州藝術博物院（廣州美術館）展出，展品涵蓋西泠印社7任社長和多名名家的200多件珍藏，是該社近年規模最大的外地展覽。

明報記者 蔡宛均

西泠（粵音「寧」）印社位於杭州，1904年創立，是現存歷史最悠久的文人社團，亦是中國近代最具影響力的金石篆刻學術團體。是次廣州舉行的「百廿風華 播芳六合——西泠印社社藏金石書畫精品展」，展期至本月20日，涵蓋「君子風骨」、「標領藝林」、「群星璀璨」、「文人篆刻」、「金石拓本」及「印譜」6部分，前3部分為書畫作品，後3部分為金石作品，梳理西泠印社藝術傳承與發展。

是次展出西泠歷代名家的印章真品及書畫作品，如丁仁、李叔同（弘一法師）的作品。吸引眾多觀眾駐足的有鎮社之寶《漢老三碑拓本》，獲譽「兩浙第一碑」（指浙江一帶最負盛名的碑刻）、吳昌碩的《設色四季花卉圖》與1963年潘天壽為賀西泠印社成立60周年用手指和手掌沾墨而畫的《禿鷲圖》等。有觀眾表示《禿鷲圖》印象最深，「站在這幅畫前就能感受到禿鷲瞄準目標的那股力量」。

《漢老三碑拓本》碑文記載漢代地方長者代表「三老」的祖孫三代名諱、忌日等，以示子孫應有所避諱，銘記祖輩德業和忌日。1920年代，該碑在上海被日人覬覦，險流落海外，吳昌碩、丁輔之等西泠印社成員集資重金，匯65人之力以8000銀元將碑贖回。《設色四季花卉圖》則通過牡丹、芭蕉、菊花和臘梅等花卉入畫，畫面富麗卻不流於俗豔，既適應民初海上商業藝術氛圍的豔麗需求，又保留文人高潔雅趣。

