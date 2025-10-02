明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

海軍學員作「講解員」 深入淺出盼拉近市民距離

【明報專訊】解放軍海軍戚繼光艦和沂蒙山艦組成的艦艇編隊搭載1200多名學員和官兵來港。海軍潛艇學院學員井海豐稱，編隊前日駛過鯉魚門時有市民揮動國旗致意，他感受到港人關心，又有不少參觀者問「當兵苦不苦」，相信這些交流能拉近海軍與港人距離。部分學員屬首度訪港，海軍軍醫大學學員羅錦能前日曾登岸沿尖沙嘴彌敦道遊覽，看到高樓大廈，認為香港發展愈來愈好，其間品嘗菠蘿油及西多士等美食，「非常美味」。

首來港魚蛋愛好者冀嘗港味

開放活動昨吸引不少一家大細參與，編隊安排部分學員擔任「講解員」介紹艦艇設施和海軍發展。海軍大連艦艇學院學員宋妍瑤稱，面對小朋友提問會盡量通俗易懂地回答，讓他們知道海軍裝備「離他們不是很遙遠」。首度來港的她在大連常吃咖喱魚蛋，期望今次可一嘗香港的；又即席獻唱《東方之珠》，形容香港「光彩奪目」。

兩艘赴港艦艇中，戚繼光艦是目前國內海軍噸位最大、現代化水平最高的訓練艦。羅錦能稱，除日常上課及訓練，還會參與社團活動及學科競賽，他參與「紅十字戰救突擊隊」的化妝社，學習特效化妝及表演技巧以模擬傷者，為訓練員提供真實體驗。他形容，海軍學員較一般大學生青春「多了一份亮麗的海軍藍」，社團亦令他認識很多朋友、學習有趣好玩的技巧。

男學員入化妝社 助模擬傷者

正就讀船舶與海洋工程的井海豐將來立志成為防救部隊軍官，提到海軍潛艇學院屬全解放軍唯一培養潛水員的院校，大學4年間學習潛水基礎、水下焊接及切割等技能，期望將來貢獻中國防救。

編隊上月26日起至下周三（8日）執行遠海綜合實習任務，海軍大連艦艇學院學員唐冉提到，是次出訪有數名外軍學員隨行，與她同室同住的包括兩名外國女學員，其間教曉她別國語言，舉例以法語說「bonjour（早安）」，彼此亦會主動打招呼，令她感到不論學員來自哪國都是「一個非常溫馨的大家庭」。

相關字詞﹕沂蒙山艦 戚繼光艦 國慶 解放軍海軍

上 / 下一篇新聞