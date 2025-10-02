海軍學員作「講解員」 深入淺出盼拉近市民距離

首來港魚蛋愛好者冀嘗港味

開放活動昨吸引不少一家大細參與，編隊安排部分學員擔任「講解員」介紹艦艇設施和海軍發展。海軍大連艦艇學院學員宋妍瑤稱，面對小朋友提問會盡量通俗易懂地回答，讓他們知道海軍裝備「離他們不是很遙遠」。首度來港的她在大連常吃咖喱魚蛋，期望今次可一嘗香港的；又即席獻唱《東方之珠》，形容香港「光彩奪目」。

兩艘赴港艦艇中，戚繼光艦是目前國內海軍噸位最大、現代化水平最高的訓練艦。羅錦能稱，除日常上課及訓練，還會參與社團活動及學科競賽，他參與「紅十字戰救突擊隊」的化妝社，學習特效化妝及表演技巧以模擬傷者，為訓練員提供真實體驗。他形容，海軍學員較一般大學生青春「多了一份亮麗的海軍藍」，社團亦令他認識很多朋友、學習有趣好玩的技巧。

男學員入化妝社 助模擬傷者

正就讀船舶與海洋工程的井海豐將來立志成為防救部隊軍官，提到海軍潛艇學院屬全解放軍唯一培養潛水員的院校，大學4年間學習潛水基礎、水下焊接及切割等技能，期望將來貢獻中國防救。

編隊上月26日起至下周三（8日）執行遠海綜合實習任務，海軍大連艦艇學院學員唐冉提到，是次出訪有數名外軍學員隨行，與她同室同住的包括兩名外國女學員，其間教曉她別國語言，舉例以法語說「bonjour（早安）」，彼此亦會主動打招呼，令她感到不論學員來自哪國都是「一個非常溫馨的大家庭」。