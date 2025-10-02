明報新聞網
港聞

港聞二

戚繼光艦沂蒙山艦開放 父母攜兒登補山東艦遺憾

【明報專訊】正停靠昂船洲軍營碼頭的解放軍海軍戚繼光艦及沂蒙山艦，昨起一連兩日組織艦艇開放活動。昨早開放前，軍營門外有逾百人提早到場排隊。有居港內地軍事迷身穿網購軍人裝束登艦，形容心情激動；亦有小孩早前錯過山東艦來港感遺憾，父母為兒子「圓夢」而一同到場參觀。編隊昨安排海軍樂隊表演，獻唱《海闊天空》、《月亮代表我的心》等經典歌曲。

逾百人早候 盼國慶見證祖國強大

兩艘艦艇昨早8時半起開放參觀，逾百人提早到場排隊等候，人員最終提早約10分鐘做二維碼換票及安檢等程序。居於深水埗的彭太因擔心參觀者眾多，與丈夫提早約一小時到場。開放活動設1.1萬個公眾參觀名額，她慶幸友人協助「搶飛」才有門票，冀能在國慶「見證祖國強大的發展」。

軍事迷穿軍裝登艦 「心情激動」

來自深圳現居港的陳先生身穿特意花約300元網購的軍人裝束到場，於頭盔及防彈背心均貼上國旗和區旗。適逢國慶登艦的他形容心情激動，期望國家愈來愈富強，人民生活愈來愈好。本身是軍事迷的他稱平日喜歡打野戰，期待登艦與解放軍海軍合照，並參觀海軍裝備。

於艦艇遊覽一圈最少需15至20分鐘，艦艇編隊安排引導員協助疏導人流，另設講解員分組向參觀者介紹艦艇設施及海軍發展等。祖籍福建的楊先生一家三口昨登艦參觀，楊太稱6歲兒子對軍事感興趣，日後有志成為海軍，故她在上周六開放預約參觀時段首16秒就搶到票，兒子昨在艦上模擬使用機關槍，又獲海軍熱情抱起合照，相當開心。

除登上兩艘艦艇，參觀者亦可到訪駐港部隊展覽中心，認識國家歷史及解放軍發展。在場海軍亦會應邀一同拍照，祖籍江蘇的周先生夫婦帶同6歲兒子參觀，兒子與海軍學員揮動國旗「打卡」。周太稱，航空母艦「山東艦」編隊7月訪港時兒子錯過而遺憾，故她獲悉兩艦國慶來港後便開始關注預約詳情。她說登艦後感覺艦艇比想像中龐大，「對祖國成就感光榮」。

海軍樂隊唱《海闊天空》助興

編隊昨特意安排海軍樂隊於戚繼光艦前表演，演唱《海闊天空》、《情非得已》及《萬水千山總是情》等名曲；演唱《月亮代表我的心》時，其中一名負責主唱的海軍稱「相信參觀者與我們一樣心繫祖國」。表演場地設水牌供公眾「打卡」留念，包括「我愛祖國，我愛海軍」等。

戚繼光艦及沂蒙山艦組成的海軍艦艇編隊，共搭載1200多名學員和官兵，上月26日起至下周三（8日）執行遠海綜合實習任務，赴港組織艦艇開放活動後，將訪問柬埔寨、泰國及新加坡。

相關字詞﹕國慶 解放軍海軍 沂蒙山艦 戚繼光艦

