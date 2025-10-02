明報新聞網
8歲童兩推鄰居女嬰落地 母涉疏忽被捕 社工跟進

【明報專訊】紅磡過渡屋「善匯」發生虐兒案，8歲印度裔女童疑不當對待鄰舍的11個月大女嬰及兩歲男童。網上流傳片段，女童兩度將坐在長櫈哭喊的女嬰推跌地上，並抱起搖晃，令女嬰受傷。警方周二（9月30日）以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕涉案女童的37歲母親。社署表示，該區綜合家庭服務中心已聯絡涉事兩家庭並提供支援，不便透露相關家庭的資料。

網上流傳兩段從高處拍攝的影片顯示，涉事女童先將女嬰從長櫈推落地上，再抱起女嬰上下晃動並放回長櫈，未幾第二次推跌女嬰在地；另一片段則拍攝到女童將女嬰打橫抱起，並左右搖晃。兩片長逾1分鐘，女嬰全程哭喊，男童則坐在嬰兒車目睹事件。

兩過渡戶料相識 女嬰母不知子女被帶走

事件於周一發生，影片在社交媒體廣傳及掀起討論。「善匯」職員周二報警求助，警方同日拘捕涉案女童的37歲印度裔母親。她已獲准保釋候查。據悉，女嬰及男童在其母不知情下，被女童帶至長櫈玩耍，事後女嬰頭及雙腳瘀傷，由母親帶往屯門醫院治理，男童則無受傷。據了解，兩個家庭居於善匯同一樓層，相信互相認識。

負責營運「善匯」的香港善導會昨日發聲明稱對事件深表關注，已通報社署及警務處，並同步啟動危機處理機制，社工團隊已即時介入，為涉事家庭提供支援、必要協助及持續跟進服務。該會又說，由於已交警方處理，暫不便評論，懇請公眾尊重調查程序及涉事家庭的私隱，避免擴散未經證實的信息。

社署回覆查詢稱十分關注事件，社工將聯同相關專業人員評估兒童及其家庭的需要，並因應兒童的健康、發展情况及其家庭的照顧能力，制訂跟進計劃，保護兒童安全及使其獲得適當照顧。署方又指，家長有責任確保兒童得到適當照顧和保護，倘因工作或其他原因未能照顧，必須事先作適切安排；如有困難，可聯絡當區的綜合家庭服務中心或致電社署。

大狀：10歲以下毋須負刑責 家長則看辯解

大律師陸偉雄表示，10歲以下的兒童毋須負上刑事責任，惟涉案女童及兩名稚子理應有父母在旁看管，惟兩個家庭的監護人事發時皆不知所終，認為「父母被捕亦是理所當然」。至於疏忽是否構成犯罪，陸則說需視乎家長有否合理辯解，「舉例人有三急，短暫離開去廁所，也算是合理；但走去買馬、買汽水、買雪糕等根本無迫切性，就不屬合理辯解」。

