國慶賽馬1.3萬旅客入場破紀錄

【明報專訊】沙田馬場昨日舉行「國慶賽馬日」，公眾席免費入場。馬會稱，賽事吸引逾3.4萬人入場，其中旅客逾1.3萬人，入場旅客創歷來賽馬日新高，較舊紀錄2025農曆新年賽馬日上升逾35%，更比去年「國慶賽馬日」增加152%。投注額方面，昨日10場賽事共錄得逾15.6億元，投注額與去年15.68億元相若。
「國慶賽馬日」以內地男高音歌唱家張英席的歌聲及成都舞蹈團表演糅合國粹變臉的街舞開幕。昨日焦點賽事為第七場「國慶盃」，總獎金達420萬元，由練馬師葉楚航訓練、騎師巴度策騎的「舉步生風」奪冠。
政務司長陳國基亦有出席頒獎禮，並於社交平台引述昨日入場旅客數據稱，馬場成為旅客尤其年輕一代「打卡」新熱點，相信賽馬旅遊進一步推動酒店、餐飲、零售等消費，為本地經濟注入活力，吸引更多高消費力旅客。
適逢國慶76周年，場內指定餐廳套餐提供七六折優惠，馬會亦於「沙田馬場日日賞」有獎遊戲特別加推獎品，首760名遞交正確答案的參加者獲贈鮑魚珍品福袋一份。
