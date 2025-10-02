東壩暫未見蛇餅 陳國基：長遠要解塞

有內地客無視警告懸崖打卡

陳國基昨早聯同保安局長鄧炳強、環境局長謝展寰及多名部門人員，到西貢北潭涌和萬宜水庫東壩一帶視察。陳國基表示，截至昨中午有約1000名旅客到東壩，專線小巴由平時4輛增至昨30輛，另有10輛在需要時加入，「大部分都是車等人」，秩序相當好。

陳國基稱，警方在東壩設立指揮中心與運輸署用無人機及鏡頭監察情况，同時亦增加現場Wi-Fi信號，便利內地旅客使用電子支付。他稱，進出東壩不少車路單線雙程，昨由警方「打交通」，一邊先行駛再到另一方，昨目測所有車等約10分鐘就可通過；以往經驗兩輛車「卡住」是「最不理想」，會與警方討論如何長遠解決，而這些問題集中在大時大節。

三遇「對頭車」未塞 站多空車

本報昨下午至傍晚觀察，進出東壩人流及車流不算多，記者下午3時15分在北潭涌實測乘9A號小巴入東壩，不需排隊即可上車，19座車只載12人已開出，沿途三度遇「對頭車」，稍避讓已可通過，全程花20分鐘，抵站後有4輛空車等客回程。至傍晚離開東壩人流漸多，的士站及小巴站沒人龍。

多名旅客昨乘小巴或的士入東壩，均稱交通順暢。來自深圳的熊先生沒留意今年五一東壩擠滿人潮的新聞，稱與內地景點相比，昨在港度過十一假期人流會較少。他由於住在鄰近的深圳，不會過夜，在港主要消費是交通，食物自備。廈門旅客林小姐會在港遠足三日兩夜，最後一晚到市區購物，計及廈門來回深圳500元動車車票及在港消費，料整個旅程花2500元人民幣。

議員倡電瓶車 單線夠雙程

民建聯新界東南立法會議員李世榮表示，昨日東壩交通順暢，部分旅客或因昨日是香港公眾假期而避開沒來港，未來數天情况仍屬未知數。他說出入東壩癥結在路道容量，建議只容許的士停在萬宜坳的涼亭外，「單線雙程」車路由觀光電瓶車接駁。他續說，單一行車線的闊度可有兩輛觀光電瓶車來回，提升旅客體驗同時亦減少警方指揮交通人手需求。