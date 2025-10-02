明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

東壩暫未見蛇餅 陳國基：長遠要解塞

【明報專訊】今年五一黃金周大受內地旅客歡迎的萬宜水庫東壩，昨日十一內地長假首日人流不算多，現場所見昨午至傍晚東壩小巴及的士站未見候車人龍。政務司長陳國基昨中午於東壩見記者表示，進出路段不少屬單線雙程行車，會有「對頭車」，很多道路確難改道，要和警方討論「長遠解決問題」。東壩是內地社交媒體「小紅書」推介熱點，昨日不少旅客慕名而來，但有人走山路到破邊洲觀景台後越過「懸崖危險，切勿前進」警示牌，站或坐在懸崖邊緣拍照。

有內地客無視警告懸崖打卡

陳國基昨早聯同保安局長鄧炳強、環境局長謝展寰及多名部門人員，到西貢北潭涌和萬宜水庫東壩一帶視察。陳國基表示，截至昨中午有約1000名旅客到東壩，專線小巴由平時4輛增至昨30輛，另有10輛在需要時加入，「大部分都是車等人」，秩序相當好。

陳國基稱，警方在東壩設立指揮中心與運輸署用無人機及鏡頭監察情况，同時亦增加現場Wi-Fi信號，便利內地旅客使用電子支付。他稱，進出東壩不少車路單線雙程，昨由警方「打交通」，一邊先行駛再到另一方，昨目測所有車等約10分鐘就可通過；以往經驗兩輛車「卡住」是「最不理想」，會與警方討論如何長遠解決，而這些問題集中在大時大節。

三遇「對頭車」未塞 站多空車

本報昨下午至傍晚觀察，進出東壩人流及車流不算多，記者下午3時15分在北潭涌實測乘9A號小巴入東壩，不需排隊即可上車，19座車只載12人已開出，沿途三度遇「對頭車」，稍避讓已可通過，全程花20分鐘，抵站後有4輛空車等客回程。至傍晚離開東壩人流漸多，的士站及小巴站沒人龍。

多名旅客昨乘小巴或的士入東壩，均稱交通順暢。來自深圳的熊先生沒留意今年五一東壩擠滿人潮的新聞，稱與內地景點相比，昨在港度過十一假期人流會較少。他由於住在鄰近的深圳，不會過夜，在港主要消費是交通，食物自備。廈門旅客林小姐會在港遠足三日兩夜，最後一晚到市區購物，計及廈門來回深圳500元動車車票及在港消費，料整個旅程花2500元人民幣。

議員倡電瓶車 單線夠雙程

民建聯新界東南立法會議員李世榮表示，昨日東壩交通順暢，部分旅客或因昨日是香港公眾假期而避開沒來港，未來數天情况仍屬未知數。他說出入東壩癥結在路道容量，建議只容許的士停在萬宜坳的涼亭外，「單線雙程」車路由觀光電瓶車接駁。他續說，單一行車線的闊度可有兩輛觀光電瓶車來回，提升旅客體驗同時亦減少警方指揮交通人手需求。

相關字詞﹕破邊洲 北潭涌 李世榮 陳國基 萬宜水庫 十一黃金周 東壩

上 / 下一篇新聞