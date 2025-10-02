國慶內地客超去年 勝五一同時段 美麗華酒店首3日近滿 料業界房租最多升14%

22.5萬內地客入 22.6萬港人出

入境處表示，截至昨晚9時，本港累計84.1萬人次出入境，當中約48.5萬人次入境，內地旅客佔約22.5萬人次，以高鐵西九龍站最繁忙，約5.6萬人次入境。出境人次35.6萬，當中香港居民佔22.6萬，最多人經羅湖口岸及落馬洲支線出境，分別約5.2萬及4.2萬人次。今年五一黃金周首天也有大批內地客來港，當日截至晚上9時約21.3萬人次到港。

國慶黃金周首日，最繁忙的高鐵西九龍站人頭湧湧，但不少內地旅客均稱即日來回，主要來港看煙花匯演，亦有旅客稱會到尖沙嘴「血拼」但不過夜。

新舊景點皆絡繹 名店現人龍

本報記者昨午到油尖旺觀察，大批旅客聚集舊油蔴地警署「打卡」；尖沙嘴海港城亦絡繹不絕，名店外現人龍。而中環嘉咸街同樣受內地旅客歡迎，路牌、鐵閘、牆身壁畫，都成為打卡目標；傳統景點中環纜車站大排長龍，警方在入口架起鐵馬，劃出排隊區維持秩序；其他熱門景點如中環碼頭、中環摩天輪及堅尼地城海旁同樣人頭湧湧。

有內地旅客稱已多次來港，但仍未「玩厭」，認為每次來港都有新體驗。昨亦有不少內地旅行團乘旅遊巴到港，下午旺角朗豪坊一帶有不少旅遊巴停靠上落客，行人路擠着等車旅客。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝昨接受港台《千禧年代》訪問稱，今次黃金周假期特別長加上適逢中秋，受「雙節」帶動多了家庭客，以美麗華集團旗下兩間酒店為例，首3日假期預約接近爆滿。不過他說，相比去年黃金周，集團位於尖沙嘴的酒店因裝修而減少約一成房間，故酒店預訂較去年下跌約4%，但因房租上升約9%至11%，預計整個假期收入會較去年增加13%至17%。他估計酒店業界整體房租升幅介乎7%至14%。

旅監接旅團高壓銷售個案

旅監局昨接受NOW新聞訪問稱，內地國慶首日假期逾270團來港，較去年增加約23%。旅監局又稱，近日接獲涉及旅行團高壓式銷售個案，會提醒持牌導遊和店舖職員避免出現不良銷售手法。

為鼓勵市民留港消費，零售及飲食業界推出多項優惠，有3000間食肆提供折扣等，另有交通工具如電車及往返尖沙嘴及中環的天星小輪免費乘搭。不少提供優惠的食肆座無虛席，午市甚至大排長龍。全港52間戲院昨日所有場次一律半價，除了港人亦有不少內地旅客入場，再於晚上到維港觀看煙花匯演。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676