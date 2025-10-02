【Emily】司局長假期四出享優惠 林定國過文藝國慶 曾國衞歎七折早餐

3名副司長聯同政制局長曾國衞噚日一齊喺灣仔歎港式早餐，一人一個早餐連凍飲，由原價共180元變成126元，大讚有七折國慶優惠「超級抵食」。保安局長鄧炳強就返去兒時住嘅西環，喺一間60年歷史嘅茶餐廳食晏，飯後坐咗一轉免費電車。

盧寵茂同副局搭免費電車

醫衛局長盧寵茂同副局長范婉雯由灣仔坐免費電車去中環，到蓮香樓歎茶。財政司長陳茂波就去九龍消費，先去尖沙嘴飲茶兼同茶客街坊傾偈，又去尖東海旁同市民旅客握手傾偈，之後去九龍城嘅潮汕文化嘉年華飲潮州茶同購物。

謝展寰巡視綠在區區

至於林定國、羅淑佩就行「文藝路線」，先後去香港藝術館參觀「鑑古識今——敏求精舍六十五周年」展覽，展覽展出400多件中國藝術品。許正宇就帶埋兩個仔參觀灣仔藍屋，希望佢哋「領略中華文化與香港風情的交織」，順道幫襯便利店嘅買一送一咖啡。最近宣布暫緩垃圾收費嘅謝展寰，國慶日去完東壩視察，就去東區睇「綠在區區」，引述有市民留意到廚餘機改良後可以放埋膠袋入機，非常方便。