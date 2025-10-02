明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】司局長假期四出享優惠 林定國過文藝國慶 曾國衞歎七折早餐

【明報專訊】噚日國慶假期，唔少商戶推出優惠，一眾司局長朝早去完國慶酒會都四出響應，大部分都先去「醫肚」食早餐。律政司長林定國、文體旅局長羅淑佩就趁康文署國慶優惠，去香港藝術館免費睇展覽，財庫局長許正宇就享天倫樂兼歎咖啡，環境局長謝展寰就落區視察有兩倍積分嘅「綠在區區」回收點。

3名副司長聯同政制局長曾國衞噚日一齊喺灣仔歎港式早餐，一人一個早餐連凍飲，由原價共180元變成126元，大讚有七折國慶優惠「超級抵食」。保安局長鄧炳強就返去兒時住嘅西環，喺一間60年歷史嘅茶餐廳食晏，飯後坐咗一轉免費電車。

盧寵茂同副局搭免費電車

醫衛局長盧寵茂同副局長范婉雯由灣仔坐免費電車去中環，到蓮香樓歎茶。財政司長陳茂波就去九龍消費，先去尖沙嘴飲茶兼同茶客街坊傾偈，又去尖東海旁同市民旅客握手傾偈，之後去九龍城嘅潮汕文化嘉年華飲潮州茶同購物。

謝展寰巡視綠在區區

至於林定國、羅淑佩就行「文藝路線」，先後去香港藝術館參觀「鑑古識今——敏求精舍六十五周年」展覽，展覽展出400多件中國藝術品。許正宇就帶埋兩個仔參觀灣仔藍屋，希望佢哋「領略中華文化與香港風情的交織」，順道幫襯便利店嘅買一送一咖啡。最近宣布暫緩垃圾收費嘅謝展寰，國慶日去完東壩視察，就去東區睇「綠在區區」，引述有市民留意到廚餘機改良後可以放埋膠袋入機，非常方便。

相關字詞﹕林定國 陳茂波 國慶

上 / 下一篇新聞