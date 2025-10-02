明報新聞網
港聞

港聞二

藉詩「潮平兩岸闊」籲團結創新 習曾引用

【明報專訊】特首李家超昨在國慶酒會致辭的結尾引用唐代詩人王灣《次北固山下》中的「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，寄語港人只要團結一致、改革創新，香港必定更美好。翻查資料，詩句意指當潮水上漲至堤岸的水平，江面顯得更闊，正屬乘風向前的良機，國家主席習近平2017年亦曾引用，近年也有不少港官、親建制人士引用此句。

習近平於2017年12月的全國政協新年茶話會引述上述詩句，表示中華民族偉大復興的巨輪正在前行，巨輪上「每一份力量都不可或缺」，並提及要有中國共產黨掌舵領航、全國各族人民「揚帆划槳」，「巨輪一定能夠抵達光輝的彼岸」。

習2017年首引 官員先後引用

近年先後有其他官員引用同一詩句，此句亦多次出現在中通社、大公文匯等傳媒文章。創科局長孫東今年6月在網誌引用此句，並稱「香港創科發展正當時」；時任中聯辦主任鄭雁雄2023年出席「香港再出發大聯盟」周年酒會致辭時，也曾引用。

近年李家超發言不時引述習近平曾引用的古語，翻查他2022年上任後的回歸及國慶酒會演辭，均引用習曾提及的古語，例如今年回歸酒會引用清代學者彭端淑文章〈為學一首示子侄〉的「天下事有難易乎？為之，則難者亦易矣；不為，則易者亦難矣」，以及去年國慶酒會引用唐代詩僧尚顏的《送樸山人歸新羅》中「浩渺行無極，揚帆但信風」，後者習近平早於2013年出席亞太經合組織工商領導人峰會時曾引用，形容各國都是亞太這片大海中前行的風帆。

今年6月，李家超出席由民建聯舉辦的人才高地論壇提到香港要「聚天下英才而用之」，而習近平在二十大報告談及「人才強國戰略」時同樣提及此句，內地有分析指此句觀點來自《孟子．盡心上》「得天下英才而教育之」。

