李家超：轉型不可逆 紅利終遍及社會 學者：金融市場好轉 短期難帶動整體經濟

升旗儀式昨早在金紫荊廣場舉行，除了現屆政府官員，全國政協副主席兼前特首梁振英；中聯辦主任周霽；駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春；前特首林鄭月娥、曾蔭權；立法會主席梁君彥等均有出席。眾人其後轉到會展出席酒會，李家超致辭形容，國家在過去的四分之三個世紀「走過極不平凡的征程」，如今國力強大，國際影響力舉足輕重；特區政府會在3方面與國家發展接軌，包括統籌好安全和發展，辦好12月立法會選舉；發展經濟及改善民生；以及落實《施政報告》的政策、理念。

將以政策「疏通紅利轉化的樽頸」

提到經濟發展與民生的關係，李家超稱經濟蓬勃會增加財政收入，讓政府建設更多基建、提供更多服務，「紅利最終會遍及整個社會」。他稱政府會透過政策「疏通紅利轉化的樽頸」，讓市民更快受益於經濟發展成果。他形容，世界變局及科技發展帶來「不可逆轉的經濟轉型期」，亦是邁向經濟更強大的必經過程。

經濟學者李兆波認同，金融市場向好，才有更多人消費，帶動辦公室需求、樓市等，最終有利整體經濟，但估計非短期可達成。他稱，本港金融市場雖好轉但「未夠好」，舉例不少外地股市已超越其疫後高位，恒指仍未回到2021年的高位，建議除了中東及內地資金，本港應加強吸引各地資金，減少依賴土地收入，多着重薪俸及利得稅收入。

批發及零售界立法會議員邵家輝向本報表示，恒指由去年低谷回升至最近約26,000至27,000點，股市似乎穩定上升，樓市也回穩，認為宏觀經濟向好，市民「荷包穩定」便可增加消費，但料「需要一些時間」。他稱零售市道變差主因是市民轉向網購、外遊等，消費模式難以改變，冀政府吸引更多旅客。